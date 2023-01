Trinchieris Wutausbruch: "Wir waren peinlich, das ist der Tiefpunkt"

Nach der Bundesliga-Klatsche in Ludwigsburg fand Bayerns Trainer Andrea Trinchieri deutliche Worte. Welche Folgen hat das Spiel?

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison musste der FC Bayern Basketball am vergangenen Sonntag der enormen Doppelbelastung durch Euroleague und Bundesliga Tribut zollen. Erst vor wenigen Wochen unterlagen die Münchner den Telekom Baskets Bonn nach anstrengenden Spielen auf europäischem Parkett. Die Ausgangslage vor der Partie bei den MHP Riesen Ludwigsburg war ähnlich: Zum Abschluss einer straffen Woche mit Euroleague-Doppelspieltag inklusive Auswärtsreise nach Istanbul mussten die Bayern beim schwäbischen Play-off-Anwärter Ludwigsburg antreten.

Was sich dann in der schwäbischen Barockstadt vor den Toren Stuttgarts ereignete, war weit mehr als eine "normale" Hauptrunden-Niederlage für die Münchner. Das 68:96, die kraft- und energielose Leistung und vor allem der kaum erkennbare Wille, sich zumindest gegen ein gemessen an eigenen Ansprüchen blamables Ergebnis zu stemmen, erschütterten das Selbstverständnis. Und so war allen voran Head Coach Andrea Trinchieri nach dem Spiel nicht bereit, einfach so zur Tagesordnung überzugehen, sein Team - wie er es oft getan hat - zu verteidigen. Vielmehr bewegte sich die Laune des Italieners zwischen Fassungslosigkeit und Wutausbruch.

Trinchieri hat keine Erklärung und "keine Ausreden"

"Vor einer Woche ist Gianluca Vialli gestorben, ein großartiger Fußballer. Er hat immer eines gesagt: Wer gewinnt, genießt - wer verliert, der erklärt. Doch ich kann heute nichts erklären, habe auch keine Ausreden", werden die Worte des Mailänders auf der FCBB-Website zitiert. "Für mich ist es das Schlechteste, das ich je in meinen sechseinhalb Jahren in Deutschland gecoacht habe. Wir waren peinlich, das ist der Tiefpunkt und es ist sehr schwer, das runterzuschlucken."

Eigentlich peilen die Bayern nach drei Jahren ohne Meisterschaft wieder den Bundesliga-Titel und damit den Angriff auf Alba Berlin an. Doch während die unter der Woche ebenfalls zweimal geforderten Hauptstädter (allerdings zu Hause) ihre Aufgabe gegen das Top-Team aus Bonn souverän lösten, geriet das Bayern-Gastspiel bei den Ludwigsburgern zum Debakel.

Vor allem die hohe Belastung wollte Trinchieri, dessen Verbleib über das Vertragsende hinaus weiter offen ist, diesmal ganz und gar nicht als Begründung gelten lassen. Schon während des Spiels und in den Auszeiten hatte der erfahrene Coach versucht, an die Ehre seiner Spieler zu appellieren. "Sorry, das ist mir scheißegal. Wir sind hier, um Basketball zu spielen, ein Trikot in Ehren zu halten und um hart zu spielen. Doch das haben wir nicht getan. Natürlich ist das jetzt ein Wendepunkt. Was nun passiert, werden wir in den nächsten Tagen sehen. Denn du kannst nicht weitermachen, ohne so ein Spiel zu analysieren", polterte der 54-Jährige.

Die kommenden Spiele versprechen damit viel Spannung - welche Konsequenzen werden gezogen, wie tritt das Team an? Die Bayern reisen am Freitag wieder nach Istanbul und treffen diesmal auf Euroleague-Titelverteidiger Anadolu Efes. Zwei Tage später gastiert das Team von Trinchieri an dessen ehemaliger Wirkungsstätte in Bamberg.