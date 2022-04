Trinchieri: "Sie zucken nicht mal mit der Augenbraue"

Ziemlich überraschend haben die Basketballer des FC Bayern beim 90:75-Coup ein Spiel in Barcelona geklaut. Coach Andrea Trinchieri rechnet damit, dass sein Team die Spanier damit richtig angestachelt haben könnte.

Der FC Barcelona ist vielleicht der Top-Favorit auf den Titel in der Euroleague. Die Katalanen haben die Hauptrunde auf dem ersten Platz abgeschlossen, ein Weiterkommen gegen die Bayern ist da natürlich fest eingeplant. Aber die Münchner wehren sich nach Kräften, hielten in Spiel eins gut mit und klauten sogar die zweite Begegnung auf spanischem Grund.

"Ich muss meinen Spielern gratulieren, sie haben ein großartiges Spiel gezeigt, vom Jump bis zum Ende. Sie haben gekämpft, unglaublich viel Energie gegeben gegen einen großen Gegner", lobte Coach Trinchieri sein Team nach dem 90:75 auf der Website der Bayern. Aber der Trainer ist auch lange genug dabei, um diesen Erfolg richtig einzuordnen: "Ich bin aber auch jetzt sehr realistisch und geerdet, denn Barça weiß, wie man mit einem 1:1 umgeht. Wir haben heute die Chance gewonnen, zwei Heimspiele zu haben - mehr haben wir nicht erreicht. Ich freue mich für meine Spieler und bin sehr stolz, doch ich weiß genau, gegen wen wir nächsten Mittwoch spielen. Mittwoch wird es ein ganz anderes Spiel sein."

Der 53-Jährige bremst also und rechnet wohl damit, dass die Bayern den FC Barcelona nun richtig angestachelt haben. "Das ist eine Play-off-Serie gegen das beste Team, den besten Coach, das beste System", so Trinchieri weiter. "Ich weiß genau, wo ich her bin und ahne, was am Mittwoch passiert. Auch letztes Jahr stand Barça 1:1 in der Serie und jetzt zucken sie nicht mal mit der Augenbraue."

Letzte Saison setzte sich Barcelona knapp mit 3:2 gegen Zenit St. Petersburg durch und verlor später im Finale gegen Anadolu Efes. Nun müssen sich die Spanier zweimal im Münchner Audi Dome beweisen und dort mindestens ein Spiel gewinnen.