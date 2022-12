Trinchieri regt tiefgreifende Reformen an: "Ich reise nur und spiele"

Bayern Münchens Trainer Andrea Trinchieri hat den dicht getakteten Spielplan im europäischen Basketball kritisiert. Er sieht fast nur Verlierer.

Alleine in den Hauptrunden der BBL und Euroleague muss der FC Bayern Basketball 68 Spiele in dieser Saison bestreiten. Hinzukommen die Pokalpartien und die von den Münchnern angestrebten Play-offs in der Bundesliga und - bestenfalls - in der Euroleague. Schnell können damit um die 90 Partien pro Spielzeit zusammenkommen, verbunden mit Reisestrapazen und kaum Trainingszeit.

"Ich kann den Spieler in der Saison nicht individuell weiterentwickeln", sagte Trinchieri in einem ausführlichen Interview mit "BasketNews". "Wann entwickeln sich die Spieler? Im Sommer. Sie nehmen einen Personalcoach und den Kraft- und Konditionstrainer und arbeiten an ihrem Spiel. Ich kann das nicht, weil ich nicht trainieren kann. Ich reise nur und spiele."

Auf der Strecke blieben dabei vor allem entwicklungsfähige Spieler und Talente, die an sich auf dem Trainingscourt arbeiten müssen. "Wie können sie das tun? Die Saison dauert elf Monate. Sie haben mindestens einen Monat bei ihren Familien. Diese 30 bis 40 Tage, die sie in sich selbst investieren, sind nicht da. Schaut euch an, wie viele Spieler mit großartigen körperlichen Fähigkeiten aufwarten, aber Teile ihres Spiels vermissen lassen. Sie haben keine Zeit dafür."

Und auch für die Fans sei die Vielzahl der nationalen und internationalen Spiele ein Problem. "Ich weiß nicht, wie viele Familien es sich leisten können, drei Spiele in sechs Tagen zu sehen. Was tun sie also? Sie wählen", erklärt Trinchieri die Übersättigung und den teilweise auch mauen Zuspruch bei manchen Begegnungen: "Der Spielplan zerstört die Qualität des Spiels."

Trinchieri hebt die Bedeutung der Nationalmannschaften vor

Welcher Weg führt also aus dem Dilemma heraus? "Zunächst einmal sollten die Spieler mindestens einen Monat nichts haben, Ruhe", schlägt der 54-Jährige vor. "Dann müssen sie Zeit für die Nationalmannschaft haben. Ich schaue alle Spiele. Die Leute wollen Nationalmannschaften sehen. Ich habe Spiele in allen Ländern in Europa gesehen, in vollen Arenen. Das muss berücksichtigt werden."

Zur Farce verkommen die Nationalmannschaftsfenster mit B- und C-Teams der Nationen allerdings aufgrund des ewig andauernden Verbandsstreits zwischen FIBA und Euroleague, der eine Abstellung der Top-Spieler während der Saison - analog zum Fußball - quasi nicht erlaubt. Trinchieri appelliert entsprechend an die Euroleague, mit dem Weltverband in den Dialog zu gehen, auch um eine allgemeine Reduzierung der Spiele zu erreichen. Wichtig sei das "für die Nationalmannschaften, für den Rest der Spieler, für die Klubwettbewerbe".

Euroleague-Reformen: Play-ins, kein Final Four und Conferences?

Reformen schlägt er außerdem für die Euroleague vor. Nach jetzigem Modus schaffen acht Teams den Sprung in die Play-offs. Die Sieger der Viertelfinal-Serien (drei Siege nötig) tragen das Final Four aus. "Die Bedeutung eines einzelnen Spiels ist unglaublich", so Trinchieri, der glaubt, dass durch ein Play-in-Turnier etwas Druck aus dem dichten Spielplan genommen werden kann. Sein Vorschlag: Die besten sechs Teams ziehen in die Play-offs ein. Die Klubs von Rang 7 bis 10 ermitteln die zwei weiteren Starter in einem Play-in-Turnier.

Eine Alternative sucht er außerdem für das Final Four: "Vielleicht ist das Format etwas ausgereizt, ans Limit getrieben? Vielleicht brauchen wir etwas anderes?" Auch wenn damit die Zahl der Pflichtspiele wieder steigen würde, denkt Trinchieri - wie in der NBA - an eine Final-Serie. "Versteht mich nicht falsch, ich liebe das Final Four. Aber vielleicht wollen wir Real gegen Barça fünf Spiele lang sehen?" Oder sieben Spiele? Ich weiß es nicht, ich will es nur mal auf den Tisch bringen."

Apropos NBA: Auch die Unterteilung der Euroleague in Conferences könnten Trincheris Ansicht nach helfen, die Reisestrapazen zu verringern - und nicht zuletzt die Entspannung der Spielpläne in den nationalen Ligen. Hier beklagt Bayerns Trainer vor allem das Vorgehen in Deutschland und Spanien. Dort werde auf die internationale Belastung der Teams kaum Rücksicht genommen. Eine Entzerrung sei notwendig.

In diesem Zusammenhang ging er nicht etwa auf die in den vergangenen Jahren immer wieder mal diskutierte Reduzierung der Bundesliga ein, schlug stattdessen eine Alternative vor: Ein fester Spielplan, in dem es jeweils eine Periode für Nationalmannschaften, nationale Ligen und die Euroleague gibt - und nicht alles wild durchmischt mit stundenlangen Ab- und Anreisen dazwischen.

So oder so - Trinchieri macht sich allerdings keine Illusionen, dass solche bisweilen tiefgreifenden Reformen viel Zeit in Anspruch nehmen würden. "Ich glaube nicht, dass wir alles ändern können, indem wir mit den Fingern schnippen." Ein Anfang wäre aber die Abschaffung der FIBA-Fenster, gefolgt von einem "konsistenteren Zeitplan für die reguläre Saison" und die Stärkung der Nationalmannschaften.