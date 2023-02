Trinchieri hadert: "Selbst wenn dir 25 Spieler fehlen, kannst du Fouls machen"

Im Kampf um die Play-off-Ränge musste der FC Bayern Basketball am Donnerstag einen Rückschlag hinnehmen. Gegen Partizan zogen die Münchner den Kürzeren, auch weil die Personallage angespannt ist.

Neben Vladimir Lucic und Elias Harris musste der FCBB gegen die Serben auch auf Othello Hunter und Cassius Winston (beide mit Rückenproblemen) verzichten. Zwar kehrte dafür Andreas Obst ("Ich bin erstmal froh, dass ich wieder da bin") zurück auf den Court, gegen das formstarke und wuchtige Partizan reichte es am Ende aber auch mit dem Nationalspieler nicht.

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel lieferten sich beide Teams vor lautstarker Kulisse - rund 2000 Fans der Serben waren im Audi Dome - zunächst ein Duell auf Augenhöhe, ehe es nach Ansicht von Bayern-Coach Trinchieri zum Knackpunkt der Partie kam: "Ich würde sagen, dass die letzten 1:40 Minuten der ersten Halbzeit und das dritte Viertel die Schlüsselfaktoren dieser Niederlage waren. Es stand 33:33, dann haben wir vier offensive Fouls gemacht und ihnen sechs Freiwürfe geschenkt."

Nach der Pause sei sein Team nicht mehr im Stande gewesen, Paroli zu bieten, weil es "keinen Weg" gefunden habe, "Offensiv zu spielen". Trinchieri vermisste außerdem die nötige Cleverness in dieser Phase. "Selbst wenn dir 25 Spieler fehlen, kannst du Fouls machen", haderte der Italiener. "Wir hatten einen guten Monat, jetzt straucheln wir ein wenig. Das ist Teil des wahnsinnigen Spielplans. Wenn du aber nicht in der Lage bist, frühzeitig Fouls zu nutzen vor dem Bonus, um deiner Defense zu helfen, deren Rotation kurz ist und der große Jungs fehlen und Flügel, dann ist es unmöglich zu spielen."

Drei Siege fehlen den Münchnern momentan zu den Play-off-Rängen. Dem kommenden Duell gegen den Achten Maccabi Tel Aviv am Donnerstag, 23. Februar, kommt nun schon eine entscheidende Rolle bei. Chancen auf die dritte Play-off-Teilnahme in Folge rechnen sich die Bayern aber nach wie vor aus. "Ich würde nicht sagen, dass es das in der Euroleague schon war", so Obst. "Natürlich werden die Play-offs eine Monsteraufgabe. Aber wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel und wollen jedes davon gewinnen und besser werden. Dann werden wir sehen, wo wir stehen."