Trimmel warnt vor "böser Überraschung"

Union Berlin trifft am Donnerstag zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase auf den belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise. Trainer Urs Fischer kann dabei nicht auf Jordan Siebatcheu und Diogo Leite zurückgreifen.

Erstmalig in der Vereinsgeschichte bestreiten die Eisernen ein Europapokalspiel im eigenen Stadion an der Alten Försterei. Dementsprechend groß ist die Vorfreude bei den Beteiligten. "Es gilt, das auch ein bisschen zu genießen", betonte Fischer. Kapitän Christopher Trimmel fügte hinzu: "Wir spielen international im eigenen Stadion, das ist etwas ganz besonderes."

Gleichzeitig wissen sie in Berlin-Köpenick aber, dass - auch wenn auf dem ersten Blick die Gegner machbar scheinen - schwierige Aufgaben auf einen zukommen. Und das gleich am Donnerstag. Denn Saint-Gilloise steht in Belgien derzeit auf einem guten fünften Platz, besiegte unter anderem vor kurzem den Top-Klub RSC Anderlecht (2:1). "Wir werden sie bestimmt nicht unterschätzen. In der Gruppe ist vieles möglich. Aber wenn du das nicht ernst nimmst, gibt es am Ende eine böse Überraschung", mahnte Trimmel.

Fischer: "Sie ähneln uns ein wenig"

Dennoch: Der 1. FC Union Berlin hat sich als Ziel gesetzt, in der Europa League zu überwintern. Den Wunsch hatte auch Präsident Dirk Zingler jüngst geäußert. Und das bekräftigte Fischer noch mal. "Wenn du an einem Wettbewerb teilnimmst, willst du das Bestmögliche erreichen", sagte der Trainer, der den kommenden Kontrahenten wie folgt beschreibt: "Sie ähneln uns ein wenig. Sie werden viele lange Bälle auf die letzte Kette spielen und dann auf den zweiten Ball gehen."

Für die Köpenicker wird es darum gehen, so resolut und griffig wie gegen die Bayern zu verteidigen. Und diesmal - wohl mit viel mehr Ballbesitz - noch mehr Torgefahr und Kreativität im Angriffsdrittel auszustrahlen. Allerdings hat Fischer nicht alle Spieler zur Verfügung. Wie bereits am Samstag muss der 56-Jährige auf Jordan Siebatcheu und Diogo Leite verzichten. Dafür steht Janik Haberer wieder im Aufgebot.