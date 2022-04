Trimmel vor dem Berlin-Derby: "Es wäre dumm, wenn wir einen Gang zurückschalten"

Nach dem Überspringen der 40-Punkte-Hürde ist beim 1. FC Union vor dem Derby gegen Hertha BSC der Klassenerhalt gesichert. Trotz des Erreichens des ersten Saisonziels wollen die Köpenicker aber nicht nachlassen. Mannschaftskapitän Christopher Trimmel kündigt Vollgas an, äußert sich zu Felix Magath und spricht über Unions neues Saisonziel sowie das anstehende Pokal-Halbfinale.

Am Montag nahm der 1. FC Union - nach zwei freien Tagen nach dem 1:0-Erfolg über den 1. FC Köln und dem Überspringen der 40-Punkte-Hürde - die Vorbereitung auf das Derby bei Hertha BSC (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) auf. Im Anschluss an die erste Trainingseinheit, bei der Stammtorwart Andreas Luthe (muskuläre Probleme) und Stürmer Anthony Ujah (war krank, trainierte laut Klubangaben aber individuell) fehlten, stellte sich Mannschaftskapitän Christopher Trimmel den Fragen der Berliner Journalisten.

Christopher Trimmel über ...

… die Stimmung vor dem Derby, das in einem ausverkauften Olympiastadion über die Bühne gehen könnte:

"Es herrscht Vorfreude, würde ich sagen. Das Derby ist immer ein spezielles Spiel, mit Fans noch spezieller. Das braucht die Stadt, das will die Stadt. Wir Spieler freuen uns riesig darauf."

… Gegner Hertha, der zum dritten Berlin-Derby der Saison mit dem dritten Trainer antritt:

"Die Art und Weise wird sich verändert haben. Wir haben Hertha unter dem neuen Trainer noch nicht analysiert. Aber jeder hat schon gesehen, die Mentalität wird eine andere sein. Es wird ein hartes Spiel werden, aber wir nehmen das an und hoffen, dass es positiv für uns ausgeht."

Felix Magath ist ein sehr guter, erfahrener Trainer. Man kann nix Negatives sagen. Christopher Trimmel

… Herthas neuen Trainer Felix Magath:

"Es ist alte Schule, wahrscheinlich sehr harte Schule. Aber ich bin bei Peter Pacult Profi geworden, der hat eine ähnliche Herangehensweise. Ich empfinde das nicht als schlimm, sondern habe viele Vorteile darin gesehen. Felix Magath ist ein sehr guter, erfahrener Trainer. Man kann nix Negatives sagen."

… Unions Ziele für das Derby, nachdem die 40-Punkte-Vorgabe schon überboten wurde:

"Ich möchte nicht davon sprechen, dass wir befreit aufspielen, sondern wir nehmen das ernst. Wir haben unser erstes Ziel erreicht, wir werden uns wahrscheinlich noch in dieser Woche zusammensetzen und ein neues Ziel definieren, weil wir immer einen Anreiz setzen wollen. Es ist noch viel möglich, wir haben noch nicht den Anschluss verloren (an die Europapokal-Plätze; d. Red.)."

Im Jahr 2014 von SK Rapid Wien zu Union gekommen - und seither eine Institution: Christopher Trimmel. IMAGO/Jan Huebner

… das neue Saisonziel:

"Wichtig ist, dass wir das Ziel gemeinsam ausarbeiten und dann Vollgas geben. Ob wir es erreichen oder nicht, werden wir dann sehen. Ich glaube, wir werden da schon was Gutes herausarbeiten. (…) Jeder würde gerne international spielen."

… einen möglichen Spannungsabfall im Team:

"Wir wollen Punkte sammeln, wir sind noch nicht fertig. Ich bin guter Dinge, dass kein einziger Spieler bei uns sich hinstellt und sagt: 'Wir haben unser erstes Ziel erreicht, jetzt gucke ich schon mal langsam, wohin ich in den Urlaub fahre.' Es geht weiter bis zum Schluss."

… das Pokal-Halbfinale am 20. April in Leipzig:

"Da muss das Ziel sein, dass du das Halbfinale überstehst. Es ist eine Riesenherausforderung."

… über die Gefahr, dass sich der eine oder andere bereits für den Pokal schont:

"Das wird nicht passieren. In der Bundesliga ist noch viel möglich, das hat man auch im vergangenen Jahr gesehen. Vor dem Pokalspiel kommt noch das Derby, das du unbedingt gewinnen willst, dann das Heimspiel gegen Frankfurt. Heimspiele sind meistens positiv für uns ausgegangen. Es wäre dumm, wenn wir einen Gang zurückschalten und die Spiele vorher versemmeln, nur damit wir im Pokal fitter sind. Das werden wir nicht machen."

Der neue Teamchef muss entscheiden, wen er mitnimmt. Christopher Trimmel hat weitere Länderspiele für Österreich nicht abgeschrieben

… seine Zukunft bei Union und seinen Vertrag, der sich verlängert hat:

"Ich bin schon so lange dabei, im Fußball kann immer was passieren, deshalb kann man sich nie festlegen. Aber ich habe einen Vertrag, das ist für beide Seiten das Wichtigste. Wir konzentrieren uns auf diese Saison. In der Transferzeit wird man sich hinsetzen, der Klub wird planen, ich werde planen. Viel mehr gibt es nicht dazu zu sagen."

… seinen geplatzten WM-Traum mit Österreich und einen Rücktritt aus dem ÖFB-Team:

"Rücktritt auf gar keinen Fall. Ich fühle mich fit, ich habe körperlich überhaupt keine Probleme, ich bin auch nicht langsam. Ich möchte unbedingt noch ein paar Jahre spielen. Der Rest liegt nicht bei mir. Der neue Teamchef muss entscheiden, wen er mitnimmt."