Trimmel und Co. haben "wieder was Außergewöhnliches für die Geschichtsbücher geschafft"

Die Auslosung der Gruppengegner in der Europa Conference League wollte Urs Fischer am Freitagmittag "ganz entspannt" verfolgen. Ein Terminproblem, das auch Lokalrivale Hertha BSC betrifft, stellt sich für den Trainer des 1. FC Union und die Eisernen gleich zum Start.

Für die Auslosung der Gruppen am Freitagmittag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) "habe ich keinen Wunsch", sagte Fischer nach dem Weiterkommen gegen Kuopion PS in den Play-offs zur Europa Conference League. Da Union nur zwei Tage zur Vorbereitung auf das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) bleiben, konnte der Schweizer Coach der Eisernen noch nicht einmal sagen, ob er die Auslosung überhaupt verfolgen werde. In jedem Fall sei er stolz auf den Einzug in die Gruppenphase. "Es ist was Außergewöhnliches, was wir erreicht haben. Jetzt können wir uns entspannt die Auslosung anschauen. Dann geht’s weiter", sagte Fischer, dessen Team sich mit 4:0 und 0:0 gegen den finnischen Pokalsieger KuPS durchgesetzt hatte.

Ein möglicher Kontrahent in der Gruppe ist der FC Basel, mit dem Fischer 2016 die Meisterschaft und 2017 das Double gefeiert hatte. Die Schweizer dürften, wie auch die Roma oder Tottenham, in die Kategorie "harte Gegner" fallen, wie es Christopher Trimmel formulierte. Der Mannschaftskapitän der Eisernen hofft auf eine "machbare Gruppe, in der du auf jeden Fall um Platz 1 oder 2 mitspielen kannst. Am besten wirst du Erster, dann bist du direkt weiter". Zudem betonte der Rechtsverteidiger: "Wir sind nicht in die Gruppenphase gekommen, um schön herumzureisen."

Etwas "Außergewöhnliches für die Geschichtsbücher"

Trimmel, seit 2014 im Verein, hat den Aufstieg des 1. FC Union von einem Mittelklasse-Klub der 2. Liga zu einem Bundesligisten und Europapokalstarter miterlebt und mitgestaltet. Nach dem Einzug in die Gruppenphase am Donnerstagabend blickte der 34-Jährige noch einmal auf diese Entwicklung zurück. Eigentlich sei er vor sieben Jahren mit dem Ziel zu Union gekommen, in die Bundesliga aufzusteigen. "Und jetzt stehen wir im Europapokal in der Gruppenphase. Das ist schon schön, wenn man die ganze Geschichte miterlebt hat", sagte Trimmel und erklärte: "Wieder was Außergewöhnliches geschafft für die Geschichtsbücher. Darauf bin ich schon stolz."

Neben den Gruppengegnern muss im Übrigen auch noch geklärt werden, ob Union am 16. September mit einem Heim- oder Auswärtsspiel in die Gruppenphase startet. Da die Eisernen für ihre Europapokal-Partien in das Berliner Olympiastadion ausweichen müssen, in dem Hertha BSC beheimatet ist, gilt es bei der Spielplanung, auch die Termine des Stadtrivalen zu berücksichtigen. Am 17. September, also einen Tag nach Unions Start in die Gruppenphase der Europa Conference League, tritt Hertha im Olympiastadion zur Bundesligapartie gegen Greuther Fürth an. Deshalb könnte Union im Europapokal mit einem Auswärtsspiel starten (müssen).