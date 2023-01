Trimmel kann sich Trainerjob vorstellen

Christopher Trimmel bleibt bei Union Berlin an Bord. Nun hat der Kapitän über seine Vertragsverlängerung gesprochen.

Aus Unions Trainingslager in Campoamor (Spanien) berichtet Jannis Klimburg

Wie jüngst berichtet, hat Christopher Trimmel wenig überraschend seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim 1. FC Union Berlin verlängert. Wie lange er noch in Berlin-Köpenick verweilen wird, konnte der 35-Jährige noch nicht genau darstellen. "Das kann ich nicht beantworten. Ich kenne das Fußballgeschäft gut genug. So lange es mir aber Spaß macht, will ich professionell Fußball spielen."

"Ich werde auf jeden Fall auch den Trainerschein machen"

Was für ihn allerdings schon feststeht, ist der Fakt, dass er nach der Spielerkarriere dem Fußball treu bleiben wird. "Ich werde auf jeden Fall auch den Trainerschein machen, im Sportmanagement arbeiten", so der Routinier. Daran möchte er momentan aber noch nicht denken. "Ich sehe mich die nächsten Jahre noch als Fußballer."

Natürlich gehören auch immer zwei Parteien dazu, auch wenn Union Berlin seinen langjährigen Kapitän, der ab dem Sommer in seine zehnte Saison geht, wohl kaum vor die Tür setzen wird. Dennoch weiß auch Trimmel: "Es entscheidet nicht nur der Spieler, ich will auch die Seite vom Verein hören. Und wenn der Klub dort andere Spieler sieht, muss man das akzeptieren."

Wenn Trimmel aber weiter so performt, wird er vermutlich auf der Rechtsverteidiger-Position nicht verdrängt werden. Sowieso fühle er sich in seinem gehobenen Fußballalter noch topfit. "Ich habe keine Probleme. Trotzdem schaue ich jetzt auch vermehrt auf meine Regeneration", sagt der Österreicher. "Speziell auf meiner Position darf man sich nichts leisten. In der Bundesliga habe ich immer schnelle Gegenspieler." Und die hatte Trimmel, der 2014 von Rapid Wien zu den Eisernen wechselte, über die meiste Zeit gut im Griff.

Ein wahrer Kapitän und Leader

Mit dem Verein hat er in den vergangenen Jahren viel erreicht. Vom Aufstieg in die Bundesliga, über Conference League bis hin zur Europa League. "Ich wollte mit dem Verein aufsteigen. Ich habe alles miterlebt", sagt Trimmel, der wohl auch andere Angebote vorliegen hatte. Aber: "So schnell schmeißt man das nicht weg. Auch nicht bei einem Angebot, wo man vielleicht ein bisschen mehr verdient hätte." Ein wahrer Kapitän und Leader eben.