Trimmel: "Der Kapitän sollte eigentlich immer auf dem Feld stehen"

Christopher Trimmel absolvierte im Heimspiel gegen SC Freiburg sein 300. Pflichtspiel für Union Berlin. Der 36 Jahre alte Außenverteidiger ist seit 2014 im Klub. Vor der Partie bei der TSG Hoffenheim sprach der Österreicher am Dienstag in einer Medienrunde über…

…das Jubiläum und seine derzeitige Position zwischen den Vereinslegenden Torsten Mattuschka (299 Pflichtspiele für Union) und Joachim Sigusch (301): "Dass ich Torsten Mattuschka überholen konnte, habe ich nur medial mitbekommen. 300 ist eine schöne Zahl. Aber die Entwicklung des Vereins war mir wichtiger. Es gab den Traum, vielleicht irgendwann mal in die Bundesliga aufzusteigen. Im Endeffekt haben wir jetzt schon zwei Mal international gespielt. Das ist der Wahnsinn. Wenn man das als Spieler live miterleben darf, ist das sehr emotional."

…seinen langen Atem bei Union: "Natürlich gab es auch bei mir Phasen, in denen ich mich damit beschäftigt habe, noch mal etwas anderes zu machen - woandershin ins Ausland zu wechseln. Aber am Ende hatte ich immer das Gefühl, dass ich mich bei Union sehr wohl fühle. Da sprach wenig dafür, dass ich um jeden Preis etwas anderes machen sollte."

…derzeitige Änderungswünsche: "Das weiß ich nicht. Ich bin so lange in dem Geschäft, dass ich das verneinen könnte. Ich sehe mich mindestens noch zwei, drei Jahre als Fußball-Profi. Ich fühle mich fit."

…sein früheres Traumziel USA: "Es war mal eine Option. Damit habe ich mich beschäftigt. Am Ende bin ich aber doch ein Fußball-Romantiker. Ich wollte weiter auf einem höheren Niveau Fußball spielen."

…Unions Erfolgsgeheimnis, sich von einem Zweitligisten zu einem ernsthaften Champions-League-Anwärter gemausert zu haben: "Eine Formel gibt es nicht. Es ist wie in einem Unternehmen. Wenn da nicht alle von unten bis oben an einem Strang ziehen und gute Strukturen innerhalb eines Vereins herrschen, wird so etwas nicht möglich sein. Es ist schon einzigartig wie bei Union gearbeitet und kommuniziert wird und welche Verantwortung die Spieler erhalten. Wir sind voll eingebunden in viele Themen. Es gibt einen häufigen Austausch zwischen Präsidium und Spielern sowie der Fanszene und der Mannschaft. Das ist sehr speziell und ein Riesenvorteil für den Verein."

Trimmel: "Der Trainer hat auch gespürt, dass es mich beschäftigt"

…seine Reservistenrolle zum Ende der Saison 2015/16 und das damalige Duell mit Benjamin Kessel: "Wenn ein Trainer dich nicht spielen lässt und dich nicht auf der Position sieht, muss man sich verändern. Das hätte ich auch fast gemacht. Aber im Sommer 2016 ist Jens Keller Trainer geworden. Er hat sich gewünscht, dass er mich wenigstens in der Vorbereitung ein paar Wochen sehen darf. Ich habe diese Chance angenommen und nicht sofort den Wechsel vollzogen. Nach zwei, drei Wochen wurde mir von Keller bestätigt, dass ich eine wichtige Rolle spielen werde. Das ist Fußball. Ein Trainer sieht dich auf dem Feld, der andere nicht."

…die jüngsten Wochen als Bankdrücker unter Unions aktuellem Chefcoach Urs Fischer: "Es war nicht einfach. Der Trainer hat auch gespürt, dass es mich beschäftigt hat. Ich bin Kapitän dieser Mannschaft und der Kapitän sollte eigentlich immer auf dem Feld stehen. Aber man kann es nicht ändern. Der Trainer trifft die Entscheidungen. Die sind oft hart. Man muss auf seine Chance warten und sie nutzen. Daher hat es mich gefreut, dass ich wieder spielen durfte. Das muss man sich als Spieler gut überlegen, ob man mit solchen Situationen so umgehen möchte."

…Unions Winterverpflichtung von Josip Juranovic kurz nach der Vertragsverlängerung von Trimmel: "Ich habe mich gefreut, er ist ein guter Spieler. Das wertet eine Mannschaft trotzdem auf. Julian Ryerson (ging im Januar zu Borussia Dortmund, Anm. d. Red.) war auch kein schlechterer Spieler. Ich habe den Konkurrenzkampf immer gern angenommen. Es geht darum, ob man seine Chance bekommen wird. Das sollte man intern klar kommunizieren. Es ist nichts Schlimmes passiert. Aber ich habe in den zwölf Jahren, in denen ich im Geschäft bin, fast immer gespielt. Ich will auch weiterhin Profi bleiben."

Ich trainiere mit 18- und 19-Jährigen. Ich sehe mich aktuell nicht im Nachteil. Christopher Trimmel über sein fortgeschrittenes Alter

…mutmaßlich höhere Einsatzchancen, wenn Union in der kommenden ersten Halbserie wieder in drei Wettbewerben spielt: "Mir geht es darum, dass man gesagt bekommt, dass die Chancen gleichstehen. Ich wünsche mir immer nur, dass die Leute zu mir ehrlich sind. Wenn ein Trainer zu mir sagt, dass er den anderen Spieler ganz klar vor mir sieht, akzeptiere ich das. Nur ich möchte es hören. Ich möchte nicht hören, dass es ein enges Duell ist und ich im Endeffekt dennoch eine ganze Saison auf der Bank sitze."

…sein Alter: "Wenn ich in der nächsten Saison in der Hinrunde gar nicht spiele, werde ich mich verändern wollen, so wie ich mich kenne. Weil ich so bin und ehrgeizig. Ich trainiere mit 18- und 19-Jährigen. Ich sehe mich aktuell nicht im Nachteil. Von daher ist für mich Alter nur eine Zahl, es geht um Leistung."

Startelf-Nominierung gegen Freiburg: "Eine Befreiung"

…die Startelf-Nominierung gegen Freiburg: "Es war eine Befreiung. Man hat mir wohl intern angesehen, dass es wieder Zeit wird, dass ich spiele. Ich habe schon darauf gebrannt. Ich hoffe, dass es nicht wegen der 300 Spiele war. Ich gehe immer davon aus, dass ich spiele. Das ist die beste Vorbereitung für mich. Ich habe ein ordentliches Spiel gemacht."

…die Auswärtspartie am Samstag in Hoffenheim: "Es ist sehr viel möglich. Die Schwierigkeit wird bleiben, den Fokus hochzuhalten. Der eine oder andere meint vielleicht, dass es ein Selbstläufer wird, weil wir schon so viele Ziele erreicht haben. Hoffenheim ist ganz schwierig zu bespielen. Sie können Druck erzeugen. Sie haben eine gute Offensive, gerade aber auch Probleme. Es geht für beide Mannschaften um sehr viel."

…die Aussicht auf die Champions League: "Es liegt viel an uns selbst. Gegen Freiburg hatten wir 15, 20 Minuten, die nicht gut waren. Das wurde in der Analyse angesprochen. Wir müssen über 90 Minuten ein gutes Spiel machen. Wir haben es in der eigenen Hand."