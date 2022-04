Trimmel: "Das Ding musst du machen gegen so einen Gegner"

Union war nahe dran am zweiten DFB-Pokalfinaleinzug nach 2001, doch kurz vor Abpfiff platzte der Traum. Urs Fischer, Christopher Trimmel und Robin Knoche sprachen über die Schlüsselszenen.

Am Ende feierten sie ihn trotzdem. Als Urs Fischer zum ARD-Interview quer über den Platz lief, wurde er von den Union-Fans mit Sprechchören gefeiert.

Doch das tröstete den Schweizer auch nicht über das gerade Erlebte hinweg. "Es tut unheimlich weh, das ist bitter", sagte er über den von Emil Forsberg erzeugten K.-o. in der Nachspielzeit. "Logisch" sei er stolz auf sein Team, "eine Verlängerung hätten wir uns verdient. Die Mannschaft hat es toll gemacht." Aber, sagte er mit einem Schulterzucken, "am Ende hat es nicht gereicht".

Doch warum eigentlich nicht? Das erklärte beispielsweise Robin Knoche. "Wir haben einfach diesen einen Fehler zu viel gemacht", sagte der Abwehrspieler, und ging dann näher ins Detail. "Ohne den Elfmeter hat Leipzig eine einzige Chance in der ersten Halbzeit, ansonsten nichts Gefährliches. Es ist ärgerlich, dass so eine Aktion in diesem Spiel passiert." Paul Jaeckel war gegen Christopher Nkunku ungeschickt zu Werke gegangen, André Silva verwandelte den fälligen Elfmeter.

Einmal unglücklich, einmal gut gemacht

Ab der 25. Minute sprach noch vieles für Union. Sheraldo Becker besorgte den Führungstreffer, den Sahnepass dazu servierte Christopher Trimmel. Auch der Kapitän nannte den Elfmeter "unglücklich", das Siegtor von Forsberg sei hingegen schlicht "gut gemacht" gewesen.

Der Kapitän der Köpenicker ordnete noch eine weitere Szene als spielentscheidend ein: Vier Minuten vor dem 1:1 liefen Becker und Taiwo Awoniyi auf zwei Leipziger Abwehrspieler zu. Der Querpass Beckers war aber zu ungenau, Awoniyi rutschte bei seinem Abschlussversuch aus spitzem Winkel auch noch weg - futsch war die Chance zum 2:0 (57.). "Wir hatten eine super Möglichkeit, das Ding musst du machen gegen so einen Gegner", sagte Trimmel. "Wir waren sehr nahe dran."

Umso zerknirschter war Knoche. "Im Moment fühlt es sich sehr leer an. Wir haben das ganze Spiel über geglaubt, dass wir die Sensation schaffen, dass wir ins Finale einziehen. Es ist sehr, sehr bitter."