Trimmel bleibt Union-Kapitän - Bewegung im Mannschaftsrat

Obwohl er sportlich kein unumstrittener Stammspieler mehr ist, bleibt Christopher Trimmel (36) Kapitän von Union Berlin. Im Mannschaftsrat gibt es hingegen Veränderungen.

Kurz vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim Regionalligisten Astoria Walldorf am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Union Berlin die Kapitäne sowie den Mannschaftsrat bekanntgegeben. Das Amt des Spielführers bleibt dabei unangetastet: Routinier Christopher Trimmel geht in seine bereits sechste Spielzeit als Union-Kapitän. Schon in der 2. Bundesliga hatte der Österreicher die Berliner angeführt, jetzt hat er die Chance, Union auch bei den ersten Einsätzen des Vereins in der Champions League aufs Feld zu führen - wenn er auch selbst von Beginn an spielt.

Khedira bleibt Vize-Kapitän, Becker die Nummer drei

Auf seiner angestammten Rechtsverteidigerposition hatte Trimmel im vergangenen Winter Konkurrenz durch die Verpflichtung von Josip Juranovic erhalten und ist ein nicht mehr so unumstrittener Stammspieler wie über weite Strecken zuvor. Trimmels erster Stellvertreter ist Rani Khedira, der dieses Amt bereits in der Vorsaison ausübte. Als Nummer drei in der Reihenfolge geht Sheraldo Becker ins Rennen. Der Niederländer war nach dem Abgang von Julian Ryerson im vergangenen Winter in diese Position aufgerückt.

Etwas mehr Bewegung gibt es im siebenköpfigen Mannschaftsrat. Während Ersatztorhüter Jakob Busk sowie Innenverteidiger Danilho Doekhi neben den drei Kapitänen dem Gremium erhalten bleiben, kommen Keeper Frederik Rönnow sowie Linksverteidiger Jerome Roussillon neu dazu. Sie ersetzen Ryerson sowie Niko Gießelmann, dessen Vertrag nach der abgelaufenen Saison nicht verlängert worden war.

Der Mannschaftsrat, so der Verein in seiner Mitteilung, "vertritt die gesamte Mannschaft bei teaminternen Angelegenheiten, organisiert Veranstaltungen innerhalb des Teams und fungiert als Ansprechpartner für Trainer, Geschäftsführung und Präsidium".