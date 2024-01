Trikotsponsor bleibt dem VfL Osnabrück erhalten - unabhängig von der Spielklasse

Zweitligaschlusslicht VfL Osnabrück hat während des Wintertrainingslagers in Spanien den auslaufenden Vertrag mit dem aktuellen Trikotsponsor verlängert.

Hauptsponsor SO-TECH, ein aus der Umgebung Osnabrücks stammendes Unternehmen für Möbeltechnik, bleibt dem VfL Osnabrück mit dem Logo auf der Trikotbrust erhalten. Zur Saison 2021/22 wurde die Partnerschaft ins Leben gerufen, die nun auf die Spielzeit 2024/25 ausgedehnt wurde. Und das - in der aktuellen Tabellensituation der Osnabrücker nicht unwichtig - unabhängig davon, ob der VfL zweit- oder drittklassig unterwegs sein wird. Neben der Präsenz auf dem Trikot gehören auch TV-relevante Werbung im Stadion und die Unterstützung des Nachwuchsleistungszentrums der Lila-Weißen zu dem abgeschlossenen Paket.

"Wir haben mit der ersten Unterschrift von einer langfristig angelegten Partnerschaft gesprochen und diese machen wir nicht von der Ligazugehörigkeit abhängig", erklärt Fred Seidel als Gründer und Geschäftsführer der SO-TECH dazu. Die mit dem Engagement beim VfL verbundenen Ziele habe man bisher erreicht, deshalb setze man die Partnerschaft gerne fort.

VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling freute sich in der Vereinsmitteilung über den Abschluss und verband dies mit einem Dank an Vermarkter Infront: "Sie übernehmen nun nicht mehr in vollem Umfang unsere Vermarktung, da wir diese erfolgreich in Eigenregie realisieren, vermarkten aber gemeinsam mit uns noch unsere Trikotbrust und haben sowohl den ersten Vertrag vermittelt sowie sich ebenfalls auch positiv bei der Verlängerung eingebracht."