Trikotfarbe, Kurve - und wieder kein Schal: Eckdaten zum Pokalfinale stehen fest

Die Teilnehmer stehen, nun wurden für das DFB-Pokalfinale in Berlin auch die weiteren Rahmenbedingungen festgelegt - unter anderem die Trikotfarbe der beiden Kontrahenten.

Um die Paarung festzulegen, brauchte es erstmals in dieser Pokal-Saison keine Auslosung mehr, für einige andere Variablen musste das Zufallsprinzip hingegen doch herhalten. Wie bei einem Finalisten-Meeting am Montag ausgelost wurde, wird Eintracht Frankfurt die Privilegien der Heimmannschaft des am 3. Juni stattfindenden Endspiels genießen.

Damit steht fest, dass die SGE ihr weißes Heimtrikot tragen wird - laut Vereinsangaben offenbar in einer Sonderedition. RB Leipzig, das zu Hause normalerweise ebenfalls in weiß aufläuft, wird im roten Auswärtstrikot auflaufen. Frankfurt erhält darüber hinaus die Heimkabine im Berliner Olympiastadion.

Auch die Zuteilung der Fankurven wurde am Montag festgelegt. Demnach erhalten die Eintracht-Fans die Ostkurve im Olympiastadion, in der in der Bundesliga die aktive Supporter-Szene von Hertha BSC angesiedelt ist. Die Anhänger von RB Leipzig sitzen in der entgegengesetzten Kurve rund um das Marathontor. Das Fan-Fest der SGE soll am Breitscheidplatz stattfinden, die Sachsen wollen hierzu "in Kürze" eine Entscheidung präsentieren.

Wie im Vorjahr kein Schal - Zeremonie am 22. Mai

Bereits am Sonntag hatte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann angekündigt, dass sich die beiden Finalisten darauf verständigt haben, erneut keinen gemeinsamen Fan-Schal zum Pokalfinale anfertigen zu lassen. "Wir waren uns schnell einig, dass wir diese Debatte nicht aufmachen und keinen Fanschal machen werden", sagte Hellmann bei "Bild TV". Bereits im Vorjahr hatte es beim Leipziger Aufeinandertreffen mit dem SC Freiburg keinen Schal gegeben, was im Vorfeld des Finals zu einigen Misstönen zwischen den beiden Kontrahenten geführt hatte.

Eröffnet werden soll der Rahmen rund um das Pokalfinale am 22. Mai mit dem sogenannten Handover im Roten Rathaus in Berlin, bei der die Trophäe offiziell in der Hauptstadt ankommt. Die SGE wird bei der Veranstaltung von Sportvorstand Markus Krösche, Kapitän Sebastian Rode und dem Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel repräsentiert. Für RB Leipzig werden Geschäftsführer Max Eberl, Repräsentant Perry Bräutigam sowie ein noch zu bestimmender Profi aus dem aktuellen Kader anwesend sein.