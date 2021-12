Trikotausziehen nach zehn Minuten: Holte sich Iago Aspas absichtlich Gelb ab?

Iago Aspas (34) wird Celta Vigo im nächsten Spiel definitiv fehlen. Mit einer kuriosen Aktion verhinderte er womöglich eine spätere Sperre.

Iago Aspas ist auch in dieser Saison eine Art Lebensversicherung für Celta Vigo, von 17 Saisontoren war der inzwischen 34-jährige Kapitän an acht direkt beteiligt. Am Sonntagabend erzielte Aspas in der 11. Minute das 1:0 gegen Valencia - sorgte aber erst dann für spezielles Aufsehen.

Als er beim Jubeln merkte, dass er sich kurz zuvor verletzt hatte, schüttelte Aspas beim Jubeln seine Teamkollegen von sich, zog sich das Trikot aus und setzte sich auf den Boden. Wenige Minuten später wurde er ausgewechselt.

Wie lange Vigos Top-Torjäger nun ausfällt, ist noch nicht klar. Kurios ist aber, dass Aspas sich durch sein Trikotausziehen die fünfte Gelbe Karte eingehandelt hat und einen theoretisch verletzungsbedingten Ausfall in diesem Fall "genutzt" haben könnte, um bereits gesperrt zu werden, wenn er ohnehin nicht auflaufen kann.

Dass Aspas sich absichtlich Gelb abholte, bestritt er nach dem Spiel gegenüber Movistar: "Ich hatte keine Zeit, über so was nachzudenken. Was mich ärgert, ist, dass ich meinen Kollegen bei der nächsten Partie nicht helfen kann" Für eine ähnliche Aktion hatte sich Sergio Ramos im Februar 2019 eine Strafe von der UEFA eingehandelt.