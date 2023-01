Trierer Transfer-Offensive: Vier Neue kurz vor Schluss

Regionalligist Eintracht Trier hat in den letzten Stunden des offenen Transferfensters nochmals ordentlich zugeschlagen: Mit Gianluca Lo Scrudato, Mounir Bouziane, Niklas Heeger und Kevin Schacht wechseln gleich vier Neue an die Mosel.

Wie angekündigt, hat sich Regionalligist Eintracht Trier nochmals mit Nachdruck auf dem Transfermarkt umgesehen und sich dabei für vier neue Gesichter entschieden. So kommt etwa Gianluca Lo Scrudato vom Hessenligisten FC Gießen zur Eintracht. Der 26-jährige Außenverteidiger, der für den 1. FC Saarbücken einst in der A-Junioren-Bundesliga auflief, sammelte im Herrenbereich über 100 Einsätze in der Regionalliga West und Bayern. Zu seinen Stationen zählten dabei die SV Elversberg II, der SV Röchling Völklingen, der 1. FC Schweinfurt 05, der FK Pirmasens und zuletzt benannter FC Gießen. "Er kennt die Regionalliga und eine solche Situation gut, deswegen sind wir uns sicher, dass er uns dabei unterstützen kann, unsere Ziele zu erreichen", so Eintracht-Cheftrainer Josef Cinar über den Neuzugang.

Ebenfalls fest verpflichtet wurde Mounir Bouziane (31). Der Angreifer, der zuletzt ohne Verein war, wurde bei Racing Straßburg und dem SC Freiburg ausgebildet, lief im Anschluss unter anderem einmal in der 2. Bundesliga, 140-mal in der 3. Liga, 85-mal in der Regionalliga Südwest und 47-mal in der Regionalliga Süd auf. Zu seinen Stationen zählten dabei der SC Freiburg, der 1. FSV Mainz 05 II, Energie Cottbus, Hansa Rostock, Waldhof Mannheim, Türkgücü München und zuletzt der FC 08 Homburg. "Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, und wir sind absolut überzeugt davon, dass er uns direkt weiterhelfen wird", glaubt Cinar. Bouziane unterschreibt ebenso wie Lo Scrudato einen Vertrag bis Juni 2023.

Heeger kommt aus Dresden

Zudem stellt sich der Regionalligist auch auf der Torhüterposition breiter auf: So kommt von Drittligist Dynamo Dresden Keeper Niklas Heeger an die Mosel, der einst beim Karlsruher SC, Waldhof Mannheim und SV Sandhausen ausgebildet wurde. Im Herrenbereich ging es für den heute 23-Jährigen zum VfB Stuttgart II, für den er zweimal in der Regionalliga Südwest auflief. Nach seinem Wechsel zurück zum KSC konnte er sogar zwei Einsätze in der 2. Bundesliga verzeichnen.

Von Staffel-West-Primus Preußen Münster ausgeliehen wird hingegen Mittelstürmer Kevin Schacht (20), der die Ausbildung bei Arminia Bielefeld absolvierte. In den Herrenbereich startete Schacht bei der ersten und zweiten Mannschaft von Preußen. "Mit beiden Spielern stellen wir unseren Kader nochmal breiter auf und gewinnen an Qualität dazu", ordnet Cinar ein.