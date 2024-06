Trier verstärkt sich mit Held

Jannis Held hat nach seinem angekündigten Abschied vom 1. FC Lokomotive Leipzig einen neuen Klub gefunden. Der 24-jährige rechte Flügelspieler schließt sich dem Regionalliga-Rückkehrer Eintracht Trier an und bringt dorthin die Erfahrung von staffelübergreifend 94 Viertliga-Partien mit. Daniel Hammel aus der sportlichen Leitung der Moselstädter betont in einer Meldung: "Jannis ist physisch stark und hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er auf der rechten Außenbahn in der Regionalliga jede Position spielen kann. Jannis wird uns mit seiner Spielweise viel Freude bereiten, und wir sind froh, dass er sich für den Weg mit der Eintracht entschieden hat."