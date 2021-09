Trier unterstreicht die Tabellenführung

Eintracht Trier gewann klar gegen die SG Mülheim-Kärlich, der FC Karbach muss sich dem FC Kaiserslautern II geschlagen geben. Beim FV Engers geht der Aufwärtstrend weiter.

Unter der Woche kam Eintracht Trier ja nicht zum Einsatz, am Samstag nun unterstrich der ehemalige Zweitligist seine Saison-Ambitionen: Mit 4:0 gewann der Tabellenführer gegen die bis dato viertplatzierte SG Mülheim-Kärlich, hatte die Partie dabei auch von Beginn an unter Kontrolle. König nach einem zielstrebigen Angriff sowie Garniers Zielwasser sorgten dabei für eine 2:0-Führung zur Pause. Von den Gästen kamen in der ersten Halbzeit kaum Offensivaktionen, und das sollte sich auch nach Wiederanpfiff nicht ändern. Trier konnte das Ergebnis verwalten und erst in der Schlussphase noch etwas auf der Anzeigentafel ändern: Brandscheid per Nachschuss und Garnier mit seinem zweiten Treffer sorgten für den auch in der Höhe verdienten 4:0-Endstand.

Auf einen Zähler dran an der Eintracht bleibt nach wie vor die Alemannia aus Waldalgesheim, die allerdings - wie alle Konkurrenten aus der oberen Tabellenhälfte - eine Partie mehr absolviert hat als Trier. Schon am Freitag gelang ihr ein 2:0-Erfolg über Schlusslicht TSV Emmelshausen. Es war allerdings eine überraschend enge Kiste zwischen den beiden Teams, die Gäste enttäuschten trotz Niederlage und schwieriger Tabellenposition nicht, hatten zunächst sogar den besseren Start und die gefährlicheren Aktionen. Waldalgesheim ging zwar nach rund einer halben Stunde in Front, für klare Verhältniss sorgte dann aber erst ein Konter eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff, den Widera zum 2:0-Endstand veredelte.

Einen Dämpfer musste derweil Blau-Weiß Karbach hinnehmen, der FC verlor nämlich gegen die Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern trotz früher Führung mit 1:3. Entscheidend waren dabei die beiden Platzverweise nach der Pause, die der Partie ein anderes Gesicht gaben. Zuvor hatte Wilschrey für Karbach seine Form bestätigt und die Gäste aus spitzem Winkel mit seinem achten Saisontor in Führung geschossen. Fessers Volleytor sorgte aber noch vor der Pause für den Ausgleich. Nach Wiederanpfiff sah Peters wegen Meckerns den Ampelkarton, Gözütok besorgte per Flachschuss das 2:1. Dann wurde es hitzig, Goalgetter Wilschrey musste nach Foulspiel mit glatt Rot runter. In doppelter Überzahl machte Shaqiri den Sack zu. "Im zweiten Durchgang haben die beiden Platzverweise das Spiel beeinflusst. Die Überzahl haben wir dann gut ausgespielt, auch wenn wir schon früher das 3:1 erzielen hätten müssen, um mehr Ruhe ins Spiel zu bekommen", bilanzierte FCK-Coach Tretter nach der Partie.

Koblenzer Remis

Einen Last-Minute-Punkt konnte derweil TuS Koblenz einfahren - zumindest ein Teilerfolg nach zuletzt drei Niederlagen in Folge. Die Eisbachtaler Sportfreunde führten bis zur 89. Spielminute auf eigenem Platz mit 2:1, bis der frühere Eisbachtaler Pistor kurz vor Schluss doch noch den 2:2-Ausgleich für die TuS erzielte. Die Kräfte der Heimelf waren zu diesem Zeitpunkt schon sichtbar geschwunden. Zuvor hatte Hesse nach einem Pfostenabpraller früh auf 1:0 gestellt. Die TuS glich zwar umgehend per Qenaj-Kopfball aus, lief aber nach einem Hesse-Abstauber in Minute 34 lange einem Rückstand hinterher. Unterm Strich war die Punkteteilung nach 90 Minuten aber nicht unverdient.

Mit einem 3:0-Erfolg bei Hassia Bingen konnte der FV Engers an der TuS Koblenz in der Tabelle vorbei auf Rang sieben klettern. Noch zur Pause stand ein torloses Remis auf der Anzeigentafel, Bingen allerdings war da schon mit einem Mann weniger auf dem Feld; Radschuweit hatte nach einer Notbremse die rote Karte gesehen. Nach Wiederanpfiff konnte Engers dann aus der numerischen Überzahl Kapital schlagen, ein Naric-Treffer aus rund zwölf Metern war letztlich der Dosenöffner für einen verdienten Dreier der Gäste, die damit ihren Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigen konnten.

Im einzigen Sonntagsspiel gewann der FSV Salmrohr beim SV Gonsenheim mit 2:0 und zieht damit in der Tabelle am Kontrahenten vorbei. Ein verdienter Dreier des FSV, der allerdings erst durch Kirschs Kontertor in der Nachspielzeit feststand. Gonsenheim agierte offensiv zu harmlos und vergab die wenigen sich bietenden Gelegenheiten.