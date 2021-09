Trier siegt im Traditionsduell - Mekoma lässt Karbach jubeln

Es gibt einen Wechsel an der Tabellenspitze der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord: Eintracht Trier bezwang TuS Koblenz, tags zuvor stolperte Alemannia Waldalgesheim über den FV Engers. Für Blau-Weiß Karbach war ein 17-jähriger Neuzugang der Mann des Spiels.

Dieser Sieg schmeckt doppelt köstlich: Im Duell der Traditionsvereine setzte sich am Sonntag Eintracht Trier bei der TuS Koblenz mit 2:0 durch und übernimmt damit auch die Tabellenspitze. Über 1200 Zuschauer wollten die Begegnung sehen - und bekamen sogleich einen Treffer serviert. Nach einer Flanke nickte Garnier eine Kopfball-Bogenlampe zum 1:0 in die Maschen. Auch der zweite Tagestreffer fiel vor der Pause: König erkämpfte sich im gegnerischen Strafraum die Kugel und schob zum 2:0 ins kurze Eck. Von der Heimelf kamen zwar ein paar ansehnliche Offensivaktionen, letztlich präsentierte die TuS sich aber auch in Durchgang zwei nicht zwingend genug. Knapp war es in der Nachspielzeit, als die Heimelf noch den Pfosten traf. Unterm Strich ein verdienter Sieg für Trier.

Am Tag vor dem Top-Spiel der beiden renommierten Klubs patzte der bisherige Primus Alemannia Waldalgesheim: Der FV Engers nahm beim Duell Tabellenletzter gegen Tabellenerster mit 2:1 erstmals in dieser Saison drei Punkte mit aus einem Spiel. Es war ein beherzter Auftritt des FVE, vor allem nach Wiederanpfiff, als die Jungs vom Wasserturm durch Tore von Meinert (per direktem Freistoß) und Klappert (per Kopf) binnen weniger Minuten die Partie drehten. In der ersten Hälfte war man noch nach einem Standard in Rückstand geraten, Schmitt traf dabei für Waldalgesheim aus dem Gewühl.

Über den zweiten Saisonsieg durfte sich der FSV Salmrohr freuen, der die drei Zähler aus Bingen mitnahm. Pinnas Volleytreffer sorgte schon in der Anfangsphase für einen guten Start des FSV, der Schütze trat dann beim 2:0 auch als Vorbereiter in Erscheinung, als Bidon seinen Freistoß ins Eck nickte. Zwar sorgte Mehnatgir noch für den Anschluss, in Durchgang zwei aber brachte Salmrohr den knappen Vorsprung durch eine kämpferisch ansprechende Leistung über die Zeit. Derweil bezwang der SV Gonsenheim die Reserve des FC Kaiserslautern verdient mit 1:0. Schütze des goldenen Tores war dabei Barroso Rennstich, der den Ball in der Schlussphase sehenswert in den Winkel jagte. Eine knappe Kiste war auch das Duell zwischen dem TSV Emmelshausen und der SG Mülheim-Kärlich, der Gast nahm aus diesem intensiven Duell die Zähler mit einem 2:1 mit.

Den einzig deutlichen Sieg am Samstag feierte Blau-Weiß Karbach beim 3:0 gegen die Eisbachtaler Sportfreunde. Karbach war auf fremdem Platz das klar bessere Team, überzeugte quer durch alle Mannschaftsteile. Zudem hatten sie mit dem dreifachen Torschützen Jeremy Mekoma einen echten Trumpf in der Spitze. Der 17-Jährige kam jüngst erst aus der A-Jugend von Mainz 05 auf den Quintinsberg und markierte seine ersten Treffer in der Oberliga.