Trier löst Pflichtaufgabe mit Bravur - Krisenstimmung in Koblenz

Auch am 8. Spieltag bleibt der SV Eintracht Trier das Maß aller Dinge in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord. Die TuS Koblenz strauchelt dagegen weiter.

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Einen ungefährdeten 5:0-Auswärtssieg fuhr der SV Eintracht Trier am vergangenen Mittwochabend beim TSV Emmelshausen ein. Etwas anderes als einen klaren Sieg hatte man vorab aber auch nicht erwartet. Die Rollen waren bereits vor Anpfiff klar verteilt. Trier führte die Liga trotz einer Partie weniger mit 15 Punkten aus sechs Spielen an, Emmelshausen hatte dagegen nur vier Punkte und die rote Laterne auf der Habenseite. Im Stile einer Spitzenmannschaft ließ der haushohe Favorit von Beginn an nichts anbrennen. Eine hohe Ballbesitzquote und ein deutliches Chancenplus führten in der 25. Minute zur Führung der Gäste. Bibaku stieg nach einer Flanke von Kahyaoglu am höchsten und nickte den Ball ins lange Eck. Nur wenige Minuten später klingelte es erneut, als Brandscheid gegen die unsortierte TSV-Defensive zum 2:0 vollenden konnte. Vorne wie hinten lief es an diesem Abend einfach rund bei den Gästen. So waren auch vereinzelte Nadelstiche der Emmelshausener Offensive kein Problem für die hochkonzentrierte Trier-Defensive. In der 60. Minute machte der SVE den Deckel drauf. Brandscheid hatte nach einer feinen Hereingabe von Sinner mehr oder weniger leichtes Spiel und drückte den Ball über die Linie. Wenig später stand wieder Brandscheid im Fokus, diesmal allerdings als Vorlagengeber für Bibaku, der auf 4:0 erhöhte. Mit dem 5:0 setzte Brandscheid dem tadellosen Auftritt seiner Mannschaft die Krone auf und kürte sich selbst mit seiner vierten Torbeteiligung - drei Tore und eine Vorlage - zum Man of the Match. In der Tabelle genießt Trier somit weiterhin den Platz an der Sonne. Im dunklen Tabellenkeller muss der TSV Emmelhausen dagegen weiterhin nur mit dem Schein der roten Laterne auskommen.

Dicht an den Fersen des SV Eintracht Trier bleibt weiterhin die Alemannia Waldalgesheim. Durch einen kuriosen Treffer zwei Minuten vor Schluss siegte die Alemannia zwar knapp aber letztlich verdient mit 1:0 gegen die Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern. Lange stand es aber 0:0 am Sportplatz an der Waldstraße. Vor 238 Zuschauern bestimmten die Hausherren das Spielgeschehen, ohne dies jedoch im Ergebnis zu unterstreichen. Den Abschlüssen von Rosenbaum (40.) und Wimmer (44.) fehlte die letzte Präzision. Wenige Minuten zuvor hatten die Hausherren zudem auch noch etwas Pech, als Wideras Kopfball nur am Pfosten landete (38.). Mehr Glück hatte die Alemannia dann aber kurz vor Schluss, als schon viele mit einem 0:0 gerechnet hatten. Eine misslungene Eckballvariante von Rosenbaum, die scheinbar auf den zweiten Pfosten hätte fliegen sollen, wurde länger und länger und schlug hinter Gästekeeper Otto ein (88.). Trotz der zufälligen Entstehung war die Führung und letztlich auch der Sieg aber nicht unverdient. Die Gastgeber hatten über 90 Minuten mehr investiert. Während Waldalgesheim mit 17 Punkten nur ein Zähler auf den Ligaprimus Trier fehlt, verpasst Kaiserlautern II den Anschluss an die Tabellenspitze und bleibt auf Rang vier.

Wer die Tabellenspitze dagegen weiterhin fest im Blick hat, ist der FC Blau-Weiß Karbach, der nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den FC Kaiserslautern II wieder zurück in die Erfolgsspur fand und sich mit 2:0 beim FSV Salmrohr durchsetzte. Allerdings brauchten die Gäste in einer intensive Partie lange, um das Spiel in die richtige Richtung zu lenken. In der 74. Minute belohnten sich die Karbacher aber für ihren spielstarken Auftritt. Leidig stand nach einem schön ausgespielten Konter genau richtig und verwertete die Hereingabe von Bowen zum 1:0. Zwar zeigten sich auch die Hausherren im zweiten Durchgang ebenfalls engagiert, im Spiel nach vorne fehlte aber die zündende Idee. Genau diese hatten die Gäste kurz vor Schluss und sorgten damit für die Entscheidung. Puttkammer und Leidig kombinierten sich sehenswert durch den Salmrohrer Defensivverbund und fanden Peuter, der den Ball über die Linie drückte (90.+1). Somit bleibt auch der FC Blau-Weiß Karbach weiterhin vorne dran. Der Abstand auf Primus Trier beträgt drei Punkte. Der FSV Salmrohr rutscht nach der fünften Pleite der laufenden Spielzeit auf Rang zehn ab.

Koblenz taumelt weiter

Überhaupt nicht auf die Beine kommt die TuS Koblenz. Im Kellerduell mit dem SV Gonsenheim verlor der Traditionsklub mit 1:2 und fällt damit immer tiefer in den Tabellenkeller. Trotz der rund 600 Fans im Rücken rannten schläfrige Koblenzer nach sieben Minuten schon einem Rückstand hinterher. Nach einem Diagonalball konnte Lehmann ungehindert flanken, vor dem Tor wurde auch Röll nicht richtig angegangen, der den Ball zunächst mit der Brust annahm und anschließend volley in die Maschen drosch. Zwar gelang den Hausherren in der 68. Minute durch Stahl noch der Ausgleich. Auf den direkten Freistoß von Telch aus rund 20 Metern, der in 82. Minute den alten Abstand wiederherstellte, hatte die TuS keine passende Antwort mehr. Koblenz bleibt damit auch in der fünften Partie in Serie ohne Sieg und rutscht auf den vorletzten Tabellenplatz. Gonsenheim zieht an der TuS vorbei auf Rang sieben.

Im Tabellenmittelfeld schloss der FV Engers an die jüngsten Erfolge an und fuhr beim 2:1 gegen die Eisbachtaler Sportfreunde den dritten Sieg in Serie ein. Ohne Sieger und ohne Tor blieb die Partie zwischen der SG Mülheim-Kärlich und dem BFV Hassia Bingen.