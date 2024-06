Trier holt Oberliga-Torjäger Sossah zurück

Hokon Sossah hat beim SV Eintracht Trier einen Zwejahresvertrag unterschrieben. Der 25-jährige Stürmer, der bereits in der Jugend für Trier spielte, kommt vom FC Cosmos Koblenz, für den er im vergangenen Halbjahr 13 Tore in 14 Oberliga-Partien erzielte. Doch damit nicht genug der herausragenden Daten: Von Juli 2023 bis Ende 2024 spielte Sossah für den SV Auersmacher und kam mit 15 Treffern in 24 Oberliga-Spielen ebenfalls auf eine vorzeigbare Quote. "Er bringt eine Geschwindigkeit mit, die jeden Gegner vor Probleme stellen kann", freut sich Daniel Hammel, Mitglied der sportlichen Leitung des SV Eintracht, in einer Meldung.