Trier geht ohne Zimmermann in die Oberliga

Eine Woche nach dem letzten Spieltag in der Regionalliga Südwest haben sich der SV Eintracht Trier und Cheftrainer Andreas Zimmermann im gegenseitigen Einvernehmen getrennt.

Ursprünglich sollte der Trainer-Vertrag des 53-jährigen Andreas Zimmermann bei Eintracht Trier noch bis Juni 2024 laufen, doch in der kommenden Oberligasaison setzt der Verein auf frischen Wind an der Seitenlinie: "Beide Parteien kamen nach einer ausführlichen Analyse der sportlichen Situation zu dem Entschluss, die Zusammenarbeit zu beenden", so die Wendung, die die Eintracht-Verantwortlichen in ihrer Pressemeldung bemühen. Und: "Über die Modalitäten haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart."

Zimmermann hatte das Amt des Cheftrainers in Trier erst im März 2023 von Aufstiegscoach Josef Cinar übernommen, konnte den direkten Wiederabstieg aber nicht mehr verhindern. Dennoch verabschiedet der SVE-Vorstand den 53-jährigen Zimmermann mit warmen Worten: "Auch wenn es nicht für den Klassenerhalt gereicht hat, war der Trainer stets mit vollem Herzblut ein Teil des SVE."

Erster Absteiger

Wer nun die Aufgabe bekommt, das Team für die kommende Saison in Liga fünf vorzubereiten, steht noch nicht fest: "Sobald eine Entscheidung hinsichtlich eines Nachfolgers getroffen ist, wird die Öffentlichkeit informiert und der neue Übungsleiter auch offiziell vorgestellt", ergänzt Geschäftsstellenleiter David Kaesler.

Trier, das trotz sportlich schwieriger Lage einen der besten Zuschauerschnitte der Liga vorweisen konnte, stand bereits Mitte Mai als erster Absteiger fest. "Wir werden wieder aufstehen und das Beste draus machen", kündigte Zimmermann damals noch an.