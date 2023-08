"Tricky" und "genau der richtige Zeitpunkt": Regensburg in der englischen Woche

Der SSV Jahn Regensburg befindet sich in einer auch reisetechnisch anstrengenden englischen Woche. Mit Rückenwind und Regeneration soll am Mittwochabend der erste Heimsieg her.

Joe Enochs (re.) strahlt nach dem Sieg in Verl. Getty Images for DFB

Zweimal Ostwestfalen in acht Tagen - so sieht es der Spielplan in dieser englischen Woche für Jahn Regensburg vor: vergangenen Sonntag auswärts in Verl (2:1), kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bielefeld. Knapp 20 Minuten liegen die beiden Stadien nur auseinander, doch die Regensburger mussten direkt wieder nach Hause in den Süden gondeln, schließlich steht am Mittwochabend (19 Uhr) das Heimspiel gegen Borussia Dortmund II an.

Drei Spiele in acht Tagen, dazu über 2000 Reisekilometer. "Es ist tricky, wie wir damit umgehen", sagte Trainer Joe Enochs am Dienstag. Einen Plan hat er aber freilich: "Wir müssen viel schlafen und viel regenerieren." Der Jahn werde nicht stundenlang auf dem Trainingsplatz sein, sondern nur ein paar Abläufe durchgehen und dann hauptsächlich taktische Dinge in Bezug auf Dortmunds Reserve besprechen. "Es gilt für uns einfach, Frische zu gewinnen - gerade bei den Temperaturen ist das nicht immer so einfach", so der 51-Jährige.

Immerhin dürfte es mit dem Rückenwind aus dem Sieg in Verl deutlich leichter fallen. "Es tut gut, mit einem Sieg in die englische Woche zu starten und uns so Selbstvertrauen für das Spiel gegen Borussia Dortmund II zu holen", hatte Enochs nach dem 2:1 gesagt und prompt erklärt: "Am Mittwoch wollen wir den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür."

Unterstützung von den BVB-Profis?

"Hierfür ist es wichtig, dass wir alle Kräfte bündeln und über die gesamte Spieldauer Vollgas geben", betonte Kapitän Andreas Geipl im Interview mit "liga3-online.de". "Wir wissen, dass wir mit dem BVB eine spielstarke Truppe empfangen. Hinzu kommt, dass eine U 23 immer etwas unberechenbar ist. Besonders unter der Woche kann es gut sein, dass die zweite Mannschaft Unterstützung von den Profis erhält. Davon werden wir uns aber nicht aus der Ruhe bringen lassen."

Schließlich soll aus dem ordentlichen Start mit vier Zählern aus zwei Spielen ein nahezu perfekter mit sieben aus drei werden.