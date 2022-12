Trickspielalarm: Freche Lions überraschen Vikings - Salto-Touchdown der Bills

Die Offense der Detroit Lions machen schon die ganze Saison über Spaß - und hat nun auch für die deutlich besser dastehenden Vikings Überraschungen parat gehabt. Plötzlich sind die Play-offs wirklich in Reichweite. Die Eagles untermauerten derweil ihren Status als Top-Team, während die Cowboys lange - sehr lange - zittern mussten.

Goff und zwei Trickspielzüge: Lions in Play-off-Reichweite

405 Passing Yards plus zwei Touchdowns von Kirk Cousins, 213 Receiving Yards von Justin Jefferson und Touchdowns von Adam Thielen sowie Running Back Dalvin Cook: Minnesotas star-besetzte Angriffsabteilung liefert auch in Week 14 bei den Detroit Lions ab. Für einen Sieg, um die Bilanz auf 11:2 zu stellen, reichte das aber nicht. Vielmehr gingen die Vikings beim 23:34 leer aus in "Motor City".

Warum? Weil die ebenfalls starke Offense aus Detroit selbst ablieferte und allen voran Spielmacher Jared Goff ein weiteres starkes Spiel in einer wirklich sehr guten Saison ablieferte. 330 Yards und drei TD-Pässe gelangen dem früheren Ram (keine Interception) - 68 Yards dabei auf den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown. Das reichte in Verbindung mit zwei ganz frechen Trickspielzügen (Fake Punt über 42 Yards und Pass auf einen O-Liner), um die eigenen Defense-Schwächen gegen den Tabellenführer der NFC North zu überstrahlen.

Mit einer Bilanz von 6:7 arbeiteten sich die mit 1:6 gestarteten Lions somit einen weiteren Schritt in Richtung erreichbarer Play-offs.

Sensations-Touchdown von Knox

Ein ganz schweres Spiel hatten die an der Spitze der gesamten AFC stehenden Buffalo Bills (10:3), schließlich hatte sich an diesem Sonntag mit AFC-East-Rivale New York (7:6) eine der besten Defense-Abteilung der gesamten NFL vorgestellt. Die von Josh Allen (147 Yards, zwei Total TDs) angeführten Gastgeber bewerkstelligten die Aufgabe allerdings mit 20:12.

Dabei war für die Jets zunächst sogar alles nach Plan gelaufen: Denn die Abwehr um Rookie-Cornerback Sauce Gardner hatte bis kurz vor der Pause keinen einzigen Punkt zugelassen und allgemein Top-Receiver Stefon Diggs im gesamten Spiel bei nur 37 Yards gehalten. Dann aber betrat Tight End Dawson Knox die Bühne und flog nach einem Catch sowie Lauf für 24 Yards mit einem verrückten Salto in die Endzone - 7:0. Diesen Vorsprung bauten die Bills, die nun zum vierten Mal in Folge eine Regular Season mit mindestens zehn Siegen abschließen werden, fortan aus und fuhren trotz einer späten Aufholjagd der Jets ein nie mehr so richtig gefährdetes 20:12 ein.

"Play-offs, Baby!" Eagles laufen immer heißer

Die Endzone war auch für die bärenstarken Eagles wieder der beste Freund. Beim überdeutlichen 48:22 über den direkten NFC-East-Rivalen New York (7:5:1) war schon Mitte des zweiten Quarters für das fortan bei 12:1 stehende Team ein komfortables 21:0 hergestellt.

Am Ende wurde es eben fast ein sogenannter "50 Burger", weil der einmal mehr Eindruck machende Star-Quarterback Jalen Hurts (294 Total Yards, drei Total Touchdowns) in Verbindung mit seinen Top-Akteuren wie Running Back Miles Sanders (144 Yards, zwei TDs) nie auch nur einen Hauch von New Yorker Hoffnung zugelassen hatte. Ein Schlüssel war aber auch, dass Philadelphias Defense Giants-Läufer Saquon Barkley bei nur 28 Yards hielt und einen Fumble erreichte. Selbstverständlich war mit diesem Sieg das ohnehin klare Play-off-Ticket auch mathematisch gesichert.

Blaues Auge: Cowboys schrammen an Blamage vorbei

Der entscheidende Mann: Cowboys-Quarterback Dak Prescott bedankt sich bei Ezekiel "Zeke" Elliott. Getty Images

Große Augen wurden an diesem frühen Sonntag auch in Texas gemacht - allerdings zunächst wegen verkehrter Welt. Denn hier beim Duell der beiden texanischen Franchises Cowboys (10:3) und Texans (1:11:1) hatten die längst ausgeschiedenen Gäste den deutlich besseren Start - und nahmen sogar einen 20:17-Vorsprung mit in die Pause. Doch 41 Sekunden vor Ablauf der Uhr, als sich eine mächtig überraschende Niederlage immer mehr abgezeichnet hatte (20:23), rannte Dallas' Running Back Ezekiel "Zeke" Elliott nach einem beeindruckenden Drive über elf Plays und 98 Yards über zwei Yards in die Endzone. Die Cowboys kamen so mit mehr als nur einem blauen Auge davon beim 27:23.

Was war sonst noch los? Ravens mit dem dritten Quarterback

Die Cincinnati Bengals (9:4) bleiben ein ganz heißes Eisen im American Football. Mit dem 23:10 gegen die Cleveland Browns (5:8), denen im zweiten Spiel mit dem nach Sperre zurückgekehrten Quarterback Deshaun Watson immerhin hier der erste offensive Touchdown seit dessen Comeback gelungen war (dazu 309 Total Yards und eine Interception) , untermauerte Cincy den Anspruch Richtung Play-offs. Der fünfte Sieg in Folge war das, auf den Weg gebracht von den drei großen Athleten: Spielmacher Joe Burrow (239 Yards, zwei TDs, Int.), Running Back Joe Mixon (96 Yards) und Top-Receiver Ja'Marr Chase (119 Yards, TD).

Im Parallelspiel der AFC North kam es noch zum Vergleich zwischen Pittsburgh (5:8) und Baltimore (9:4). Während die Gäste bereits ohne den aktuell fehlenden Star-Spielmacher Lamar Jackson ins Rennen gegangen waren, verletzten sich im Verlauf der 60 Football-Minuten auch noch Steelers-Quarterback Kenny Pickett sowie Jackson-Vertreter Tyler Huntley. Für Baltimore reichte es aber auch mit dem "undrafted agent" Anthony Brown (drei Pässe für 16 Yards) zum knappen 16:14 gegen den Rivalen - auch weil Running Back J.K. Dobbins abgeliefert hatte (120 Yards, ein TD) und Pittsburghs Ersatz-Quarterback Mitch Trubisky neben einem TD gleich drei Interceptions warf.

Ein Auffahrunfall unterlief unterdessen noch den Tennessee Titans. Genauer gesagt kam der Tabellenführer der AFC South beim Divisionsrivalen aus Jacksonville mit 22:36 unter die Räder - und das, obwohl Laufmaschine Derrick "King" Henry zu Beginn bärenstark losgelegt und das 7:0 eingetütet hatte. In der Folge unterliefen dem Star allerdings auch etwas ungewöhnlich zwei Fumbles, während der Rest des Teams von Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence (Karrierehöchstwert mit 368 Passing Yards, drei TDs) und allen voran Tight End Evan Engram (162, zwei TDs) auseinandergenommen wurde. Auch Tennessees Spielmacher Ryan Tannehill erwischte nur einen durchschnittlichen Tag (254 Yards, zwei TDs, Int. plus Fumble). Somit gewannen die Jags wieder gegen die Titans nach fünf Spielen.

