Tricksereien mit Spielergehältern: Nächste Strafe für Ex-Juve-Boss Agnelli

Juventus Turin kommt nicht zur Ruhe, insbesondere Ex-Präsident Andrea Agnelli. Der wurde nun mit einer weiteren Sperre belegt.

Juve hat Agnelli viel zu verdanken, unter seine Führung kehrte die "Alte Dame" in die europäische Weltspitze zurück, doch inzwischen weiß man: Agnelli nahm es seit seinem Amtsantritt 2010 nicht immer so genau mit Regeln.

Agnelli - ein Nachkomme der einflussreichen Turiner Agnelli-Familie von Fiat-Gründer Giovanni und von 2017 bis 2021 auch Vorsitzender der Interessenvertretung europäischer Fußballvereine (ECA) - wurde bereits für zwei Jahre gesperrt, weil die Turiner unter seiner Ägide über Jahre hinweg Marktwerte von Spielern manipuliert hatten, um so durch Deals mit anderen Vereinen bilanztechnisch höhere Transfererlöse verbuchen zu können.

Als das rauskam, folgten Rücktritte und Strafen - unter anderem erhielt auch Juve einen Abzug von 10 Punkten in der abgelaufenen Saison, was die Turiner unter dem Strich die Teilnahme an der Champions League kostete. Agnelli wiederum will sich mit der Sperre gegen sich nicht abfinden, der 47-Jährige geht inzwischen vor ordentlichen Gerichten gegen das Urteil vor.

Gehaltstricksereien zur Corona-Zeit

Nun folgte die nächste Sperre. Weil Juve während der Corona-Pandemie in seiner Bilanz getrickst haben soll, wurde Agnelli nun vom Sportgericht des italienischen Fußballverbands (FIGC) für weitere 16 Monate gesperrt und muss zudem 60.000 Euro Geldstrafe zahlen. Das teilte der Verband am Montag mit.

Worum geht es dabei genau? Juve hatte im Frühjahr 2020 mit seinen Spielern einen Gehaltsverzicht von vier Monaten ausgehandelt, um so ein Zeichen der Solidarität zu setzen - und hatte diesen Verzicht auch in der eigenen Bilanz verbucht. Das Problem: Heimlich gab es offenbar Abmachungen mit den Profis, ihnen diese angeblich gestrichenen Summen zu einem späteren Zeitpunkt doch noch auszubezahlen.

Juve hat sich diesbezüglich mit dem Verband bereits geeinigt. Mit den Anklägern wurde ein Deal ausgehandelt, wonach Juve unter anderem eine Zahlung von 718.000 Euro leisten muss.