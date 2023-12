Trickkiste, Wechsel-Trauma und Bucks Blackout: Zehn Tage in der Achterbahn mit dem VfB

1992 ist ein Jahr voller Überraschungen für den VfB Stuttgart: Nach der Meisterschaft verhagelt ein grauenvoller Wechselfehler den Einzug in die Königsklasse. kicker-Reporter George Moissidis erinnert sich.

Das Jahr 1992 ist eines voller Überraschungen für den VfB Stuttgart. Erst schießt es die Schwaben mit der Deutschen Meisterschaft am letzten Spieltag und auf den letzten Drücker durch das 2:1 bei Bayer Leverkusen in ungeahnte emotionale Dimensionen. Dann stürzt es den Traditionsklub von 1893 nach dem in allen Geschichtsbüchern verewigten Wechselfehler aus allen Wolken.

Himmel und Hölle für Klub, Mannschaft, Anhänger und Verantwortliche. Allen voran für Trainer Christoph Daum, den eine Nachlässigkeit alles kostet, was er sich am Neckar seit seinem Amtsantritt im November 1990 aufgebaut hat. Nach am Ende drei statt zwei Europapokalpartien voller Kuriositäten und Anekdoten und einem 30. September 1992, der unvergessen bleibt.

Gefürchteter Buck muss den Verletzten mimen

Der erstmals als Champions League ausgetragene Europapokal der Landesmeister hetzt den VfB in der ersten Vorrunde vor den Gruppenspielen auf keinen Geringeren als Englands Meister Leeds United. Ein Monsterlos. Doch Daum wäre nicht Daum und kein Meistertrainer, wenn er nicht mit allen Wassern gewaschen wäre. Mit dem Wissen, dass die Briten einen VfB-Profi ganz besonders fürchten, Flügelturbo Andreas Buck, greift der Chefcoach schon vor dem Hinspiel tief in die Trickkiste.

Schauspielreif vor aller Augen, auch denen der englischen Zaungäste, lässt er den Angreifer das Abschlusstraining vermeintlich verletzt abbrechen - Einsatz ausgeschlossen. Ein Verwirrspiel, das sich auszahlt. Diese erste Partie gewinnen die Schwaben deutlich mit einem 3:0, in der der wundergeheilte Buck obendrein den dritten Treffer erzielt. Der Flügelmann soll auch in den beiden folgenden Partien eine Hauptrolle spielen.

Und dann kommt Cantona aus dem dunklen Spielertunnel

Zum Rückspiel an der Elland Road fahren die Stuttgarter trotz der vermeintlich sicheren Führung voller Respekt, Anspannung und Nervosität. Als ich mit Maurizio Gaudino vor der Partie an der Seitenlinie stehe und plaudere, tritt Leeds-Torjäger und Superstar Eric Cantona aus dem dunklen Spielertunnel und neben uns auf den Rasen. Der VfB-Mittelfeldspieler blickt beeindruckt hinüber, dann zu mir, dann wieder zum Franzosen und flüstert: "Mann, der ist ja riesig."

Cantona - Mann, der ist ja riesig. Maurizio Gaudino

Gaudino soll nicht der Einzige sein, dem der Stürmer mächtig Respekt einflößt. Auf dem Rasen brennen United und Cantona ein Feuerwerk ab. Die Stuttgarter wissen nicht, wie ihnen geschieht und schon gar nicht, warum es nach etwas mehr als einer halben Stunde nur 1:1 steht. Den Ausgleichstreffer nach der einzigen gelungenen Offensivaktion erzielt natürlich Andreas Buck. Dennoch gerät der VfB bis zur 80. Minute mit 1:4 in Rückstand. Nur dank des eigenen Treffers würde man weiterkommen. Ein weiteres Tor für die Hausherren und man ist raus.

Leeds-Stürmer Eric Cantona imago/Magic

Die Stimmung im Stadion ist unglaublich. Jede Aktion, jeder Abstoß, jeder Einwurf wird von den englischen Fans mit stehendem Applaus begleitet. Cantona versiebt ein paar Großchancen, der VfB schlägt nur noch die Bälle aus der Abwehr, der Druck wird immer größer und der Knockout klopft immer lauter an der VfB-Tür. Um das Ergebnis über die Zeit zu retten und die hohen Bälle besser verteidigen zu können, ruft Daum den bislang einsatzlosen Jovica Simanic zu sich. Der Abwehrmann kommt in der 83. Minute für Gaudino. Es ist erst der zweite Wechsel und gleichzeitig ein verhängnisvoller.

Bitterernste Situationskomik: Ruf erstarrt zur Salzsäule

Während der groß aufgeschossene Simanic noch Richtung Bank läuft, rennt plötzlich Ulrich Ruf aufgeregt die Treppen der Tribüne nach unten Richtung Daum. Was lustig wirkt, ist bitterernst. Der VfB-Geschäftsführer weiß als einer der ganz Wenigen im Stadion, was für eine Katastrophe sich anbahnt. Und kann sie dennoch nicht verhindern. Als der Wechsel vollzogen ist, erstarrt Ruf zur Salzsäule und verfolgt kopfschüttelnd die Geschehnisse.

Mit dem Schweizer Adrian Knup, dem Isländer Eyjölfur Sverrisson und dem Jugoslawen Slobodan Dubajic stehen bereits drei, wie man damals sagte, "Ausländer" auf dem Platz. Simanic ist der vierte. Laut den Regularien einer zu viel. Eine Regeländerung, die erst zu Saisonbeginn eingeführt wurde. Bis dahin waren noch vier erlaubt. Eine Reform, die in der Flut der alltäglichen Informationen der UEFA untergegangen war. Auch bei Daum, der das Schreiben des Verbandes auf dem Papierberg seines Büroschreibtisches unbeachtet ließ.

Stuttgarter Rechnspiele imago/Pressefoto Baumann

Niemand ahnt, was da gerade passiert ist. Selbst der englische Meister nicht, der erst Stunden nach dem Abpfiff darauf stößt und bei der UEFA Einspruch gegen die Wertung der Partie einlegt. Davon weiß der VfB auf der Rückreise von Leeds nach Stuttgart noch nichts.

Der freudigen Stimmung weicht eisige Stille, als erste Gerüchte über einen Wechselfehler im Flieger die Runde machen. Die Folgen schweben im Raum. Jeder hat eine Meinung, aber niemand so richtig eine Ahnung über die Tragweite des Malheurs. Manager Dieter Hoeneß, Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder und Christoph Daum stecken die Köpfe zusammen. Spieler spielen Karten, andere diskutieren, weitere blicken ins Leere. Die Fans rätseln, diskutieren, argumentieren.

Als wir morgens gegen vier Uhr am Flughafen Stuttgart ankommen, hat sich längst herumgesprochen, dass etwas mächtig schiefgelaufen ist. Womit nicht die zerborstene Heckscheibe des Busses gemeint ist, die beim rückwärts Ausparken zu Bruch geht. Die Verspätung bis der Ersatzbus kommt, ist verschmerzbar. Am Ende kommen alle Mitgereisten nach Hause, wo Manager Hoeneß noch am Paketband die Journalisten zusammenruft. Der frühere Nationalspieler hat schon viel erlebt. Das aber noch nicht. Sichtlich mitgenommen wird mit uns, den Medien, über die Situation diskutiert.

In diesen Tagen des vordigitalen Zeitalters wird miteinander geredet, statt in Hektik das Rennen um der Exklusivität der Nachricht Willen zu eröffnen. Die Zeitungen sind längst gedruckt, Fernsehen und Radio noch im Nachtmodus. Aber kann der Fauxpas wirklich unentdeckt bleiben? Ergebnislos und ein wenig ratlos verabschiedet man sich. Und nein, kann er nicht. Schon am frühen Morgen ist der VfB und sein Wechselfehler in allen Nachrichtenkanälen.

Die Katze ist aus dem Sack und der VfB im Katastrophenmodus. Dank der guten Drähte von Klub-Boss Mayer-Vorfelder zur UEFA wird der VfB nicht direkt aus dem Wettbewerb geworfen. Stattdessen wird das Spiel mit 3:0 für Leeds gewertet, das Hinspielergebnis ist damit egalisiert, und für den 9. Oktober ein Entscheidungsspiel auf neutralem Boden in Barcelona angesetzt.

Spärliche 8000 im Camp Nou und Bucks Blackout

Die Hoffnung auf eine glückliche Fügung brennt, aber die Moral im Team ist erloschen. Vor 8000 Zuschauern im Camp Nou verliert der VfB zehn Tage später mit 1:2 gegen Leeds. Ausgerechnet Andreas Buck unterläuft ein schwerwiegender Abspielfehler, der den Briten den Siegtreffer beschert.

Erst von Leeds gefürchtet, dann der Blackout: Stuttgarts Flügelflitzer Andreas Buck. imago images/Sportfoto Rudel

Das Aus hat Folgen. Für Buck, der vom Helden zum Sündenbock wird und lange darunter leiden muss. Für den VfB, der zum Gespött der Öffentlichkeit wird und rund acht Millionen D-Mark (rund vier Millionen Euro) aus der Hand gibt. Damals ein durchaus stattlicher Betrag.

Und für Daum, der das bedingungslose Vertrauen seiner Spieler in seine Unfehlbarkeit verliert. Stuttgart stürzt in eine sportliche Krise, die Präsident MV mit aller Kraft zu verhindern versucht. Volle Rückendeckung für den Trainer, der längst ein Freund geworden, aber nicht zu halten ist. Im Winter 1993/94 trennen sich die Wege dann doch.

Und Simanic? Der hat sich in sieben Einsatzminuten von Leeds, die ersten und einzigen im Trikot des VfB, in den Annalen verweigt.