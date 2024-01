Triathletin Haug verteidigt Weltranglisten-Führung

Triathletin Anne Haug hat ihren Top-Platz in der Triathlon-Weltrangliste verteidigt und darf sich über eine feine Prämie freuen.

Anne Haug verteidigte ihren ersten Platz in der Triathlon-Weltrangliste. IMAGO/Beautiful Sports

Anne Haug hat die vergangene Triathlon-Saison als Führende in der Weltrangliste der Professional Triathletes Organisation abgeschlossen. Die 40 Jahre alte Hawaii-Zweite verteidigte ihren Spitzenrang aus dem Vorjahr. Von den insgesamt zwei Millionen US-Dollar (rund 1,82 Millionen Euro) Preisgeld bekommt Haug 100.000 US-Dollar (rund 91.000 Euro). Das gab die PTO am Freitag bekannt.

Wieder ganz oben zu stehen, mache sie stolz, sagte Haug in der Mitteilung. "Es war ein großartiges Jahr für mich. Vor allem der Sieg auf Ibiza war eine Art Meilenstein in meiner Karriere, denn dort gab es eines der größten Frauenfelder in der Geschichte des Sports. Ich liebe die schnellen Rennen gegen die Besten der Welt und kann es kaum erwarten, dass die neue Serie beginnt." Die nötigen Punkte hatte sie neben ihrem zweiten Rang bei der Ironman-WM mit ihrem Sieg bei den PTO European Open und dem zweiten Platz bei den PTO Asian Open geholt.

In die Wertung fließen die Rennen verschiedener Serien ein. Für die Rangfolge in der PTO-Wertung ist der Durchschnitt der drei besten Ergebnisse einer Athletin oder eines Athleten über einen Zeitraum von 52 Wochen entscheidend.

Frodeno auf Position vier

Bei den Männern verteidigte Ex-Ironman-Weltmeister Kristian Blummenfelt aus Norwegen seinen ersten Weltranglistenrang, Jan Frodeno lag zum Saisonabschluss auf Position vier, Patrick Lange auf Rang zehn. Bei den Frauen landete Laura Philipp auf Position fünf.