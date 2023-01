Tresoldi heizt an: "Sicher, dass die Tore kommen"

Im Trainingslager in Belek konnte ausgerechnet der jüngste Kandidat mit zwei Treffern in den Testspielen für Aufmerksamkeit sorgen. Der Konkurrenzkampf in Hannovers Offensive spitzt sich zu.

Nach der unfreiwilligen folgt zu Wochenbeginn in Hannover die vorgegebene Pause: Hatte sintflutartiger Regen in der vergangenen Woche im Trainingslager in Belek dafür gesorgt, dass zwei Einheiten auf dem durchtränkten Sportplatz ausfallen mussten, so dürfen die 96-Profis nach der Rückkehr aus der Türkei den Montag und Dienstag für sich verbringen, ehe am Mittwoch die heiße Phase der Winter-Vorbereitung auf den Wiederbeginn am 28. Januar gegen Kaiserslautern beginnt.

Inoffizieller "Trainingslager-Torschützenkönig"

Auf dem Sprung, dann gegen den 1. FCK womöglich sogar in der Startelf zu stehen, befindet sich Nicolo Tresoldi, einer der Gewinner der Tage unter südlicher Sonne. Hannovers Youngster, im Herbst mit einem Profivertrag bis 2026 ausgestattet, hatte Trainer Stefan Leitl schon in der Hinrunde mit guten Leistungen überzeugt - und nunmehr bestätigt: Zunächst traf der 18-Jährige im Test beim 2:2 gegen den FC Zürich einmal selbst und legte für den zweiten Treffer auf, abschließend gelang ihm auch beim 2:1-Sieg gegen die Bulgaren von Ludogorez Rasgrad ein Tor, das ihn zum inoffiziellen "Trainingslager-Torschützenkönig" werden ließ.

Stichwort Tor: In den zehn Pflichtspieleinsätzen für die Niedersachsen (neunmal 2. Liga, einmal Pokal) wartet Tresoldi noch auf ein solches Erlebnis. Doch der deutsche Junioren-Nationalspieler, der dank seiner argentinischen Mutter und seines italienischen Vaters Emanuele, eines Ex-Serie-A-Profis von Atalanta Bergamo, auch für die Heimatländer seiner Eltern spielen dürfte, bleibt locker und zuversichtlich. "Als Stürmer möchte man natürlich immer gerne Tore erzielen", erklärte er gerade erst in einem Interview, dass der eigene Klub mit ihm auf dessen Website führte. "Aber ich bin noch jung, ich habe noch Zeit, möchte mich Schritt für Schritt weiterentwickeln und verbessern. Und bin mir sicher, dass dann auch die Tore in der Liga bald kommen werden."

Fest steht: Mit Tresoldi erweitern sich Trainer Leitls Möglichkeiten im Offensivbereich, wo einige Akteure schon aus persönlichen Gründen auf sich aufmerksam machen und sich der Konkurrenzkampf zuspitzt. Cedric Teuchert erzielte im Trainingslager gegen den FC Zürich ebenfalls ein Tor und brachte sich als verlässlicher Schütze in Erinnerung. Hendrik Weydandt, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, festigte seinen Status als Joker. Und Maximilian Beier? Die Leihgabe aus Hoffenheim bleibt im zweiten Jahr in Hannover eine Wundertüte. Bemüht, aber bislang ohne die ganz große Brillanz präsentiert sich der 20-Jährige, bei dem sich nun im Verlauf der zweiten Saisonhälfte zeigen muss, wo der Weg im Sommer weitergeht.