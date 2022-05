Trennung von Hoeneß steht bevor

Wie der kicker bereits am Montag berichtete, steht in der Aufarbeitung des enttäuschenden Saisonfinals alles und jeder bei der TSG Hoffenheim auf dem Prüfstand. Auch der Cheftrainer. Der Befund fällt wohl negativ aus.

Die anhaltende und zuletzt sogar noch an Brisanz gewinnende Talfahrt der TSG Hoffenheim dürfte nun schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Die Signale mehren sich, dass der Bundesligist nach intensiven Analysen der Situation und Entwicklung zu der Schlussfolgerung gekommen ist, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Sebastian Hoeneß vorzeitig zu beenden und mit einer neuen sportlichen Leitung in die nächste Saison zu gehen.

Demnach steht nach kicker-Informationen die Trennung von dem 40-Jährigen ein Jahr vor dem regulären Vertragsende unmittelbar bevor. Nach Adi Hütter in Gladbach, Markus Weinzierl in Augsburg und Florian Kohfeldt in Wolfsburg steht damit bereits der vierte Chefcoach vor seiner Ablösung nach dem Saisonende.

Debütsaison als Elfter abgeschlossen

Hoeneß war im Sommer 2020 vom FC Bayern München in den Kraichgau gewechselt, nachdem er mit den kleinen Bayern die Meisterschaft in der 3. Liga gewonnen hatte. Im ersten Amtsjahr hatte der Sohn des früheren Nationalspielers und Bundesligamanagers Dieter Hoeneß eine turbulente von Corona-Ausbrüchen, vielen Verletzungen und den Zusatzbelastungen in der Europa League geprägte Saison erlebt und war mit der TSG auf Rang elf gelandet.

2021/22: Lange auf CL-Kurs trotz Abwehrproblemen

Im zweiten Amtsjahr schien es lange in die richtige Richtung zu gehen. Auch wenn Toptorjäger Andrej Kramaric nie zu der gewohnten Treffsicherheit fand, stellt Hoffenheim dank vieler verschiedener Torschützen eine der gefährlichsten Offensiven der Liga und lag nach 18 Spieltagen als Dritter und nach 25 Partien als Vierter lange sogar auf Champions-League-Kurs. In dieser besten Saisonphase zeigte die Mannschaft auch wieder die Struktur in der Spielanlage, die die Basis früherer Europacupstarts war. Defensiv allerdings blieben die Kraichgauer immer anfällig.

Auch Hoeneß fand keinen Ausweg aus der Negativspirale

Dies verschärfte sich massiv, als auf der Zielgeraden der Saison erneut zahlreiche Verletzungen, Corona-Infektionen und außergewöhnlich viele Gelbsperren die Belegschaft durcheinanderwirbelten und reduzierten. Dadurch geriet die Mannschaft in eine Negativspirale, aus der sie sich nicht mehr zu befreien wusste. Auch Hoeneß nicht.

Das 1:5 war zu viel

Es reihten sich nach einem noch sehr achtbaren 1:1 gegen Bayern München dann aber weitere acht Partien ohne einen Sieg aneinander, die TSG wurde gnadenlos in der Tabelle nach hinten durchgereicht, verspielte die verheißungsvollste Europacupchance seit langem und krönte die Talfahrt am vergangenen Samstag mit einem desaströsen 1:5 in Gladbach. Das war wohl des Schlechten zu viel.