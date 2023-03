Trennung von Arabi in Bielefeld: Ein Aus mit Anlauf

Samir Arabi prägte eine Ära bei Arminia Bielefeld. Dass die Ostwestfalen jetzt wieder vor der Drittklassigkeit stehen, liegt auch in seinem Verantwortungsbereich. Ein Kommentar von Michale Richter.

Am Ende glücklos in Bielefeld: Samir Arabi. picture alliance / foto2press

Keine Frage: Dieser Mann hat bei Arminia Bielefeld eine Ära geprägt. Tragische, erfolgreiche und viele spektakuläre Momente erlebte der Traditionsverein mit Samir Arabi. Als der Novize aus Aachen am 1. April 2011, seinerzeit als Sportlicher Leiter bei den Ostwestfalen einstieg, war nicht viel von dem zu sehen, was später unter seiner Ägide entstand.

Ein stetes Auf und Ab

Arminia erlebte damals erstmals seit 23 Jahren wieder einen Absturz in die Drittklassigkeit, ein zweiter sollte nach zwischenzeitlichem Wiederaufstieg drei Jahre später folgen. Unter schwierigsten Bedingungen schuf Arabi anschließend mit der Rückkehr in die 2. Liga im Jahr 2015 nach und nach Werte in dem hochverschuldeten Klub, der sich erst 2018 mit Hilfe der regionalen Wirtschaft von der Last einer ständig drohenden Insolvenz befreien und 2020 sogar souverän und zugleich sensationell in die Bundesliga zurückkehren konnte. Mit einer vor allem von Arabi und seinem Team zusammengestellten Mannschaft.

Wie oftmals im Leben: Im Erfolg passieren die meisten Fehler. Sicher, die Pandemie schränkte auch in Bielefeld den Handlungsspielraum empfindlich ein. Der Aufstieg ins Oberhaus allein rettete den Klub vor erneuten roten Zahlen. Doch Arabi, 2016 selbst zum Geschäftsführer Sport mit unbefristetem Vertrag emporgeklettert, gelang es nicht, trotz aller Schwierigkeiten und geringer finanzieller Mittel den Höhenflug von zwei Erstligajahren zu nutzen, um zumindest einen Großteil der Spieler, die diesen beschert hatten, rechtzeitig zu binden.

Zu viele ablösefreie "Helden" und nur Wimmer als Coup

"Helden" wie Jonathan Clauss, Stefan Ortega Moreno, Amos Pieper, Joakim Nilsson, Cedric Brunner oder Andreas Voglsammer gingen ablösefrei. Ein schwerwiegendes Versäumnis, nicht zumindest über Klauseln in rechtzeitig verlängerten Kontrakten die Aussicht auf Transfereinnahmen zu generieren. Mit Ausnahme des heutigen Wolfsburgers Patrick Wimmer, der sportlich wie wirtschaftlich zum Coup wurde, gelangen unterdessen kaum Neueinkäufe, die das Qualitätsniveau des Kaders stabilisieren oder gar steigern konnten.

In der Trainerfrage ging Arabi das Risiko ein, sich 2021 von dem beliebten und lange erfolgreichen, wenn auch eigenwilligen Uwe Neuhaus zu trennen, weil er mit Arminias neuem Selbstverständnis als "Aus- und Weiterbildungsverein" nicht kompatibel schien. Doch dem dafür erhofft prädestinierten Ex-DFB-Jugendtrainer Frank Kramer gelang es anschließend kaum, die Spieler zu entwickeln, besser und attraktiver für das eigene Spiel und den Transfermarkt zu machen. Mit Kramer-Nachfolger Uli Forte und augenscheinlich nun auch mit dem nächsten Coach, Daniel Scherning, wurde es nicht besser.

Schleichender Abschied

Mangelhaftes Vertragsmanagement, unglückliche Trainerentscheidungen und Spielerverpflichtungen, einhergehend damit der schier ungebremste sportliche Niedergang - Arabi fehlte nach nun fast zwölf Jahren intensiver Arbeit für den Verein offenkundig die Kraft, sich gegen die Widrigkeiten zu stemmen. Der 44-Jährige verschwand zuletzt immer mehr aus der Öffentlichkeit, wirkte wie seine engsten Mitarbeiter im Scouting und Teammanagement nicht nur für Außenstehende, sondern auch innerhalb des Vereins oft angespannt, unausgeglichen und unnahbar. Zuletzt lenkte er obendrein den in der Kurve lautstark und in den Foren beißend kritisch vorgetragenen Unmut des Bielefelder Anhangs auf sich, was angesichts einer sich zuspitzenden Tabellensituation immensen Handlungsdruck für alle Verantwortlichen erzeugte.

Stilvolle Trennung - und doch überfällig

Der Neuanfang, den Arminia und der scheidende Angestellte nun - im Ton wohltuend stilvoll - mit der offiziell einvernehmlichen Trennung einleiten, ist insofern folgerichtig, vielleicht sogar überfällig. Es ist ein Aus mit Anlauf. Und dennoch: Der verdiente Manager hinterlässt ein Vakuum, denn an sportlich kompetenten, in der Branche gut vernetzten Machern mangelt es in der Führung der Ostwestfalen.

Mehr denn je aber ist dort nun ein Mann vonnöten, der den amtierenden Trainer stützt oder einen geeigneten neuen Coach findet, der Kraft und Moral für den anstehenden Zweitliga-Abstiegskampf neu entfacht und Arminia eines Tages wieder als attraktiven Fußballstandort in einem positiven Licht erscheinen lässt.