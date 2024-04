Trennung offiziell: Neppe nicht mehr Technischer Direktor beim FC Bayern

Der FC Bayern München und Marco Neppe haben ihre Zusammenarbeit beendet, das teilte der Rekordmeister am Freitag offiziell mit. Der Abschied des Technischen Direktors hatte sich schon länger angedeutet.

Im Sommer 2014 wechselte Neppe von Bayer 04 Leverkusen zu den Bayern, zunächst als Scout. Im Dezember 2021 stieg er auf den Posten des Technischen Direktors auf. Nun endet seine Zeit in München "in gegenseitigem Einvernehmen", wie es auf der Vereinswebsite heißt.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen sprach Neppe seinen ausdrücklichen Dank für die Arbeit in den vergangenen zehn Jahren aus: "Wir haben in dieser Zeit viele Erfolge gefeiert, zudem wurden unter Marco Neppe herausragende Talente wie Alphonso Davies oder Jamal Musiala entdeckt, die in München zu Weltklassespielern gereift sind."

Neppe-Abschied hatte sich angekündigt

Neppe sei ein "wichtiger Faktor bei der Kaderplanung" gewesen, so Dreesen. Zuletzt allerdings eher nicht mehr, Neppe war bereits zum Ende des Transferfensters im Sommer 2023 nicht mehr in alle Überlegungen des deutschen Rekordmeisters eingebunden. Gleiches galt für die vergangene Winter-Transferperiode, in der er nicht mehr in alle Details involviert war.

Mit der Ankunft von Sportdirektor Christoph Freund büßte Neppe an Einfluss ein, mittlerweile ist auch Max Eberl als Sportvorstand bei den Bayern mit an Bord. Der kicker berichtete bereits vor dem Jahreswechsel, dass sich die Wege von Neppe und dem FCB trennen werden.

Der 37-Jährige sprach nun von einer "herausfordernden, spannende und erfolgreichen Zeit" in München "mit dem Triple 2020 als Höhepunkt". Dem Verein wünsche er auch weiterhin "für die Zukunft maximalen Erfolg".