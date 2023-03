Trennung nach drei Monaten: Golombek muss bei Rot Weiss Ahlen gehen

Rot Weiss Ahlen hat einen erneuten Trainerwechsel vorgenommen. Nach dem 1:2 bei Schlusslicht SV Straelen muss Andreas Golombek wieder seine Sachen packen, der erst Anfang Dezember beim ehemaligen Zweitligisten das Kommando übernommen hatte.

Rot Weiss Ahlen greift nach der 1:2-Niederlage beim Tabellenletzten SV Straelen erneut zum Trainerwechsel als Mittel zur erhofften Besserung. Andreas Golombek, der erst Anfang Dezember Andreas Zimmermann ablöste, muss seinen Stuhl beim früheren Zweitligisten bereits wieder räumen.

Der vielbeschworene neue Impuls müsse nun gesetzt werden, teilt RWA nach intensiven Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat mit. Darüber hinaus wolle man in einem noch immer engen Abstiegskampf alles versuchen, um dem Abstieg in die Oberliga zu entgehen. Der neue Sportliche Leiter Gaetano Manno sagt in einer Meldung zum schnellen Golombek-Aus: "Leider hat sich der von uns allen erhoffte gemeinschaftliche Erfolg nicht eingestellt."

Neben den obligatorischen Dankesworten für den 54-jährigen Kurzzeit-Trainer nimmt Manno nun das Team in die Pflicht: "Wir erwarten jetzt auch von der Mannschaft, dass diese einen absoluten Leistungswillen zeigt, damit wir im nächsten Jahr weiter in der Regionalliga spielen."

Und jetzt? Zur Nachfolger-Suche sagt Sportvorstand Joachim Krug: "Wir schauen jetzt, welcher Trainer am besten zu uns und der aktuellen Situation passt und werden dann kurzfristig gemeinsam entscheiden, wer mit uns das Ziel Klassenerhalt in den nächsten Wochen angeht. Ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen."

Dafür muss der neue Mann auch die Herzen der Fans gewinnen, was Golombek offenbar nicht vollständig gelang. So sagte er erst neulich: "Mir ist die Mission wichtig. Und wenn sie mich nicht mögen, dann sollen sie wenigstens das Team unterstützen." Jetzt liegt auch die Mission in anderen Händen.