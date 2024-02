Trennung am Saisonende: Glibo verlässt Eintracht Frankfurt II

Überraschung in der Regionalliga Südwest: Eintracht Frankfurt und dessen U-21-Trainer Kristjan Glibo haben sich darauf verständigt, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Sportlich segelt die Bundesliga-Reserve von Eintracht Frankfurt aktuell eigentlich durch ruhige Gewässer. Nach dem Aufstieg aus der Hessenliga im Sommer 2023 rangiert die U 21 momentan auf Platz 7 der Regionalliga Südwest und steuert geradewegs auf den frühzeitigen Klassenerhalt zu. Dennoch wird sich im Sommer einiges ändern. Cheftrainer Kristjan Glibo wird seinen bis 30. Juni 2024 datierten Vertrag nicht verlängern, darauf haben sich beide Parteien verständigt.

Die älteste Nachwuchsmannschaft der Eintracht wird Glibo, der im Jahr 2022 aus Worms gekommen war und mit der wiedereingeführten U 21 in seiner Premierensaison direkt den Aufstieg in die 4. Liga realisierte, noch bis zum Saisonende betreuen.

"In sehr vertrauensvollen Gesprächen" hätten sich Glibo und die Vereinsverantwortlichen um Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, darauf verständigt, dass im Sommer auf der Position des U-21-Trainers eine Veränderung nötig wäre, "um dort nach zwei durchaus erfolgreichen Jahren einen neuen Impuls zu setzen." Bis zum Sommer jedoch wolle die Eintracht "den eingeschlagenen Weg fortführen" und das erste Jahr in der Regionalliga Südwest nach Wiedereinführung "bestmöglich abschließen", erklärt Richter.

Glibo möchte im Profi-Fußball Fuß fassen

Der scheidende Headcoach blickt ebenfalls positiv auf seine Zeit bei der Eintracht zurück. "Die letzten eineinhalb Jahre bei Eintracht Frankfurt waren für mich sehr prägend und lehrreich sowie für uns als Team bislang eine Erfolgsgeschichte", resümiert Glibo und verrät im selben Atemzug seinen nächsten Karriereschritt. Parallel zu seinem finalen Halbjahr in Frankfurt möchte er "den Pro Lizenz-Lehrgang des DFB erfolgreich abschließen, um die nächsten Schritte im Profi-Fußball zu gehen."

Wer in Glibos Fußstampfen treten soll, steht indes noch nicht fest. Bis sich die Wege trennen bleibt Frankfurt schließlich aber auch noch reichlich Zeit. Die U 21 startet am 2. März mit dem Heimspiel gegen Hessen Kassel in die Restrunde der Regionalliga Südwest.