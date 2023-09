Trendwende beim SVS? Galm mahnt: "Können uns das nicht immer erlauben"

Der SV Sandhausen will sich nicht mehr aufs Glück verlassen, sondern selbst für Beständigkeit sorgen. Im Zuge dessen wünscht sich der Trainer mehr Impulse nach vorn.

Will eine Serie starten: Danny Galm. IMAGO/Sascha Janne

Das Glück ist endlich. Beim SV Sandhausen weiß man, dass man beim 2:1 in Regensburg einen gehörigen Vorschuss in Anspruch genommen hat. Vor dem Spiel gegen Viktoria Köln mahnte Torschütze David Otto deshalb: "Wir können uns nicht jede Woche darauf verlassen, dass der Gegner alles danebenschießt und wir aus zwei Chancen zwei Tore machen."

Trainer Danny Galm äußerte sich auf der Pressekonferenz ganz ähnlich: "Wir wissen, dass die Partie auf der Rasierklinge stand und wir uns das nicht immer erlauben können. Trotzdem konnten wir durch leidenschaftliches Verteidigen und eine kämpferische Leistung den Turnaround schaffen."

Mit dem ersten Auswärtssieg nach fast einem halben Jahr stoppte der Absteiger den Negativtrend. Doch um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, muss mehr Beständigkeit her. Bisher ist es noch nicht gelungen, zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. "Es gilt aktuell, uns zu stabilisieren. Aber auch die Ergebnisse sind wichtig und müssen erzielt werden", meinte Galm.

Sandhausen muss mehr Initiative zeigen

Und damit dies nicht nur mit Glück gelingt, würde der 37-Jährige gerne von seiner Mannschaft sehen, dass sie öfter mal Impulse nach vorn auslöst. "Wir müssen eine mannschaftliche Geschlossenheit und dadurch eine Kompaktheit als Basis schaffen. Wir haben auf dieser Basis genügend Typen, die gut umschalten oder im Zentrum die Bälle verteilen können. Dennoch wollen nicht nur tief stehen, sondern auch den Gegner unter Druck setzen, um früher und näher am Tor zu sein", forderte er.

Gegner Viktoria Köln beschrieb er als "physisch robuste Mannschaft, die aber auch Fußball spielen kann" - und zeigte eine Parallele auf: "Am vergangenen Wochenende war Köln nach ein paar Spielen ohne Sieg in einer ähnlichen Situation wie wir und konnte gegen Duisburg ebenfalls gewinnen."

Galm: "Wir brauchen unser Publikum, um eine Serie zu starten"

Es gebe in dieser Liga "keinen Selbstläufer" und keinen Gegner, der unterschätzt wird, unterstrich Galm - und setzt deshalb auch auf die Zuschauer: "Man merkt, wie wichtig das Publikum ist. Das spüren wir in unseren Heimspielen, dass unsere Fans in den richtigen Momenten da waren. Wir brauchen unser Publikum, um eine Serie zu starten."