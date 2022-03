"Trend in die falsche Richtung": Adler trennen sich von Meistertrainer Gross

Die Adler Mannheim haben sich am Montag von Trainer Pavel Gross getrennt, auch Co-Trainer Mike Pellegrims muss gehen, wie der DEL-Klub mitteilte. Ein Nachfolger steht schon bereit.

Zuletzt drei Niederlagen in Folge, zudem ein enttäuschender Tabellenplatz fünf - Mannheim hat reagiert und "nach den enttäuschenden Auftritten in den vergangenen Wochen die Konsequenzen gezogen und Cheftrainer Pavel Gross sowie Assistenztrainer Mike Pellegrims mit sofortiger Wirkung beurlaubt", begründete der Verein die Trennung auf seiner Internetseite.

"Wir sind in einer Phase der Saison, in der die Play-offs unmittelbar bevorstehen und die Mannschaft auf dem Weg sein sollte, ihr bestes Eishockey zu spielen. Bedauerlicherweise ging der Trend in die falsche Richtung. Daher sind wir zum Entschluss gekommen, dass das Team im Schlussspurt und in der Endrunde einen neuen Impuls, einen frischen Wind benötigt", erklärte Klubchef Daniel Hopp.

Bill Stewart übernimmt das Team nun für den Rest der Saison, Marcel Goc und Jochen Hecht stehen als Assistenten bereit. Der 64-jährige Stewart, der mit den Adlern 2001 Meister wurde, leitet am Dienstag sein erstes Training, am Mittwoch steht dann sein Debüt gegen Schlusslicht Krefeld Pinguine an.

Gross: Meister, Zweiter und Halbfinal-Aus

Gross kam zusammen mit Pellegrims 2018 nach Mannheim, wurde in seiner ersten Spielzeit hinter der Adler-Bande gleich Meister. In der abgebrochenen Saison 2019/20 standen die Adler auf dem 2. Rang. 2020/21 kam im Halbfinale gegen den Ex-Klub von Gross, die Grizzlys Wolfsburg, das Aus.