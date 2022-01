"Treffsicher und versiert": Eintracht verlängert mit Prasnikar bis 2025

Eintracht Frankfurt hat seine slowenische Torjägerin Lara Prasnikar langfristig gebunden.

Wie die Hessen am Donnerstag melden, unterzeichnete Prasnikar einen neuen Kontrakt mit Laufzeit bis zum 30. Juni 2025. Damit bleibt, so die SGE, das Angriffsquintett der Mannschaft komplett. Prasnikar war im Sommer 2020 von Turbine Potsdam an den Main gewechselt. In ihrer ersten Saison erzielte sie fünf Tore, in der laufenden führte sie die interne Liste der Eintracht mit sieben Toren an und ist Stammkraft in der Offensive von Trainer Niko Arnautis.

Mit elf Scorerpunkten führt sie gemeinsam mit Lea Schüller (Bayern München) und Melissa Kössler (Turbine Potsdam) zudem die Scorerliste der Bundesliga an. In der slowenischen Nationalmannschaft hat Prasnikar im Rahmen der aktuellen WM-Qualifikation zuletzt in sechs Spielen sieben Tore erzielt, darunter drei Doppelpacks.

Ziel Champions League

Sportdirektor Siegfried Dietrich sagte zur Vertragsverlängerung mit Prasnikar: "Es ist wunderbar, dass mit Laras langfristigem Treuebekenntnis bis zum Sommer 2025 unser starkes Offensiv-Power-Quintett zusammenbleibt." Die Spielerin zähle "zu den Ausnahmestürmerinnen in Europa und untermauert ihre Qualität auch mit der aktuellen Führung in der Liga-Scorerliste." Prasnikar sei "treffsicher, technisch versiert und eine starke Persönlichkeit, die auch als Teamplayerin wichtige Spiele entscheiden kann".

Prasnikar erklärte: "Die Stadt und der Verein passen einfach zu mir - und ich passe gut nach Frankfurt. Ich habe mich hier seit meinem Wechsel 2020 persönlich noch einmal sehr weiterentwickeln können und bin davon überzeugt, dass wir insgesamt als Mannschaft auf einem guten Weg sind." Ihr Ziel sei es, "im nächsten Jahr in der Champions League spielen zu können."

Cheftrainer Arnautis lobte Prasnikar als Spielerin, die "unheimlich viel auf dem Platz unterwegs" sei, Lücken reiße und enorm abschlussstark sei. "Sie spürt, dass sie sich hier persönlich, aber auch als Teil der Mannschaft, weiterentwickelt hat."