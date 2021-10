Treffsicher, besungen und gelobt: Awoniyis perfekte zwei Wochen

Taiwo Awoniyi trifft nahezu nach Belieben und darf sich außerdem nigerianischer Nationalspieler nennen. Nach seinem sechsten Saisontreffer gab es Lob von Manger Oliver Ruhnert und Fangesänge, in die der Stürmer sogar miteinstimmte.

Zurzeit läuft es richtig gut für Taiwo Awoniyi. Der Stürmer von Union Berlin drehte vor der Länderspielpause mit zwei Treffern die Partie bei Mainz 05 (2:1) und erzielte auch beim 2:0 gegen Wolfsburg das wichtige 1:0. Zudem darf sich der Nigerianer seit Kurzem auch Nationalspieler nennen. Er debütierte bei den von Gernot Rohr gecoachten Super Eagles gegen die Zentralafrikanische Republik und durfte bei der 0:1-Niederlage in der zweiten Hälfte stürmen.

Awoniyi singt mit

Awoniyi war nach den perfekten zwei Wochen und seinem sechsten Saisontreffer im achten Spiel am Mikrofon von "Sky" sogar derart guter Laune, dass er in die Sprechgesänge auf seinen Namen nach der Melodie von "Give It Up" einstimmte. Dass er so oft treffen kann, das liegt auch an seinen gut aufgelegten Mitspielern. "Die Tore kommen nicht nur von den Stürmern", betonte Awoniyi und verwies auf die starke Teamleistung, "das gibt mir die Möglichkeit, um zu treffen".

Awoniyis Entwicklung freut Ruhnert

Auch Unions Manager Oliver Ruhnert hob die herausragende Vorarbeit von Genki Haraguchi beim 1:0 gesondert hervor: "Das Tor ist 60 Prozent von Haraguchi, es ist überragend gemacht von ihm." Und auch für Awoniyi gab es Lob: "Wir freuen uns, dass das mit Taiwo so klappt, wie wir uns das alle erhofft haben, es ist top, wie der Junge sich präsentiert."

Top präsentiert sich auch das gesamte Team. Union besiegte nicht nur Wolfsburg zum ersten Mal in der Bundesliga, sondern gewann auch das dritte Bundesliga-Spiel in Folge - bei einem weiteren Sieg wäre es ein neuer Vereins-Rekord. Und eine weitere Serie wurde ausgebaut: Bereits seit 21 Heimspielen ist Union An der Alten Försterei ungeschlagen - "jetzt warten spannende Aufgaben auf Union", wie Grischa Prömel sagte.

Nummer 22 gegen Bayern?

Neben Feyenoord in der Europa Conference League (Donnerstag, 18.45 Uhr), steht am Sonntag darauf ein schweres Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (17.30 Uhr) auf dem Plan. Nach dem DFB-Pokal-Spiel bei Waldhof Mannheim (27. Oktober, 18.30 Uhr) "freuen wir uns aufs 22. Heimspiel gegen die Bayern und wollen Ihnen es auch wieder schwermachen", verrät Ruhnert zum Abschluss