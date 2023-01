Treffpunkt der Talente: Junior Cup ist zurück

Beim schon traditionellen Mercedes-Benz Junior Cup in Sindelfingen treten am 7. und 8. Januar U-19-Teams aus ganz Europa gegeneinander an. Mit von der Partie sind auch namhafte Klubs wie Benfica Lissabon und Manchester United.

Rückblick auf 2012: kicker-Reporter George Moissidis zeichnet Joshua Kimmich als besten Spieler beim Junior Cup aus. imago sportfotodienst