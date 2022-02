Treffen mit der DFB-Spitze: Wie Hamama um seine Reputation kämpft

Ohne konkretes Ergebnis endete die Arbeitsgerichtsverhandlung im Fall Samy Hamama gegen den DFB am Mittwoch in Frankfurt. Die Chancen, dass die fristlose Kündigung des Verbands für unwirksam erklärt wird, scheinen jedoch gut.

Am 30. März will Richterin Dr. Ilka Heinemeyer das Urteil der 2. Kammer des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main verkünden. Sofern die Parteien nicht doch noch vorher zu einer außergerichtlichen Einigung kommen. Und diese zeichnet sich nach der Verhandlung ab. Hamama-Anwalt Dr. Markus Bohnau sprach von einem "Zielkorridor". Hamama fordert die Wiederherstellung seiner Reputation und einen finanziellen Ausgleich. Der Büroleiter des damaligen DFB-Präsidenten Fritz Keller war im März 2021 fristlos gekündigt worden und hat im Juli 2021 eine Stelle bei Eintracht Frankfurt als Bereichsleiter internationale Beziehungen angetreten.

Der DFB begründete die Kündigung unter anderem damit, dass Hamama Einsicht in zwei Verträge mit externen Beratern genommen habe, wozu er einen Auftrag des DFB-Präsidenten besaß. Zudem wurde ihm vorgeworfen, Informationen an einen ZDF-Journalisten weitergeleitet zu haben, was Hamama bestreitet. Einer der Verträge war die Vereinbarung mit Medienberater Kurt Diekmann, die lange geheimgehalten wurde.

Zahlreiche Punkte der Kündigung sind nicht haltbar

Während einer längeren Verhandlungspause führten Hamama und seine Anwälte zunächst intern und danach mit DFB-Anwalt Dr. Johan-Michel Menke ausführliche Gespräche. Bis zum 21. März sollen die Parteien Richterin Heinemeyer nun mitteilen, ob sie eine Einigung gefunden haben, ansonsten wird am 30. März ein Urteil verkündet. Während der Verhandlung wurde zudem deutlich, dass zahlreiche Punkte, mit denen der DFB die Kündigung begründete, laut Einschätzung der Kammer nicht haltbar sein könnten. Es scheint wahrscheinlich, dass die Kündigung für unwirksam erklärt wird.

Im Laufe des Verfahrens hatten die Hamama-Anwälte eine Abfindungssumme von 253.000 Euro gefordert. Wichtig ist für Hamama auch die Wiederherstellung seiner Reputation. Dazu soll es vor dem DFB-Bundestag, der am 11. März stattfindet, ein Gespräch mit der noch amtierenden DFB-Spitze geben. Hamama will eine öffentliche Klarstellung, dass er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen.

Höhepunkt der verbandsinternen Fehde

Die Entlassung des Leiters des DFB-Präsidialbüros gilt als Höhepunkt der verbandsinternen Fehde zwischen Vize-Präsident Dr. Rainer Koch, dem scheidenden Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge sowie Ex-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius auf der einen und Ex-Präsident Fritz Keller auf der anderen Seite. Hinter der Auseinandersetzung steckt unter anderem der mysteriöse wie lange geheim gehaltene Diekmann-Vertrag. Während Koch und Co. behaupten, der Berater sei für die kommunikative Begleitung der Trennung vom langjährigen Vermarkter Infront engagiert worden, kursierten immer wieder E-Mails, die Diekmann mit der Durchstecherei von Informationen gegen Kellers Vorgänger Reinhard Grindel in Verbindung bringen.

Diekmann hatte bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt Strafanzeige gegen Keller und Hamama gestellt wegen des Verrats von Geschäftsgeheimnissen. Die Ermittlungen laufen nun seit beinahe einem Jahr, offenbar ohne große Erkenntnisse. Interessant: Dem Termin am Mittwoch beim Arbeitsgericht wohnte auch Diekmann-Anwalt Hans-Jörg Metz bei, der zudem Ex-DFB-Präsident Dr. Theo Zwanziger in der Sommermärchenaffäre vertritt.

Fragen zum Vorgehen des DFB in der Sache Hamama wirft die interne Compliance-Untersuchung auf. Der kicker konnte den entsprechenden Report einsehen, der Compliance-Beauftragte des Verbandes, ein ehemaliger Staatsanwalt, kommt zu dem Schluss: "Nach Durchführung der Compliance-Untersuchung lässt sich im vorliegenden Fall nicht zweifelsfrei feststellen, durch wen die entsprechenden Rechnungen an die Medien weitergegeben wurden." Neben Hamama, der mittlerweile bei Eintracht Frankfurt als Direktor für internationale Beziehungen arbeitet, hatten nachweislich sechs weitere Mitarbeiter Zugriff auf die entsprechenden Dokumente (vgl. kicker vom 27. Dezember 2021).