Trauriges Dallas - Premiere für Stafford: Elf Erkenntnisse aus der Wild Card Round

Best of NFL-Play-offs 2022, Wild Card ...

1. Ehre, wem Ehre gebührt: Die erfolgreiche Laufbahn von Ben Roethlisberger hat an diesem Wochenende ein Ende gefunden. Der 39-jährige "Big Ben", der zwei Super-Bowl-Ringe sein Eigen nennt, schied erwartungsgemäß und letztlich klar mit den Pittsburgh Steelers bei den Kansas City Chiefs aus (21:42).

2. Auf der anderen Seite standen natürlich feiernde Chiefs, die mal wieder die Künste von Patrick Mahomes bestaunen durften. Nach Anfangsproblemen warf der Star-Quarterback beim Duell mit den Steelers über 400 Yards und gleich fünf Touchdown-Pässe. Dieses Kunststück glückte Mahomes schon zum fünften Mal in seiner noch jungen Karriere (72 Einsätze) - kein anderer hat jemals mehr gepackt.

3. Zum Abschluss dieses Wild-Card-Wochenendes stand der Vergleich zwischen den Los Angeles Rams und den Arizona Cardinals an - und L.A. siegte nach einer starken Performance am Ende klar mit 34:11. Damit feierte der in den Play-offs mit den Detroit Lions stets glücklose Matthew Stafford endlich seinen ersten Erfolg in einer NFL-Endrunde. Der Quarterback war erst vor dieser Saison zu den Rams gestoßen.

4. Von den Cardinals kam an diesem Spieltag fast gar nichts - und am Anfang sogar wirklich gar nichts: Keiner der ersten acht (Drives) mündete in ein First Down, es hieß stets entweder Punt, Fumble oder Interception.

5. Ein großes Drama gab es in Dallas zu bestaunen: Die heimischen Cowboys lagen lange Zeit klar und auch verdientermaßen zurück, machten es aber nochmals spannend - nur um am Ende doch mit 17:23 gegen die San Francisco 49ers zu verlieren.

6. Apropos Niners: Auch wenn deren Quarterback Jimmy Garoppolo oft belächelt wird, hat der Spielmacher seit 2016 dochüber 70 Prozent seiner Spiele gewonnen. Besser sind in diesem Zeitraum nur Lamar Jackson (71 Prozent), Tom Brady (78) und Patrick Mahomes (79).

7. Tom Brady ist mal wieder in den Play-offs vertreten - mit 44 Jahren. Und der siebenmalige Champion hat mit seinen Tampa Bay Buccaneers den Philadelphia Eagles beim klaren 31:15 überhaupt keine Chance gelassen. Vielmehr baute der erst 2020 zu den Bucs gekommene Ex-Patriot seine starke Bilanz aus: In seiner gesamten Karriere hat "TB12" nun bereits zehn NFC-Teams in den Play-offs besiegt - und das, obwohl Brady erst zwei Spielzeiten fest in der NFC ist. Zum Vergleich: Aaron Rodgers von den Green Bay Packers kommt ebenfalls auf zehn Siege gegen NFC-Teams - in 14 Jahren.

8. Damit steht Brady nun bei 35 Play-off-Siegen in seiner langen Karriere - mehr haben nur die Pittsburgh Steelers (36), die Green Bay Packers (36) und die New England Patriots (37) als Team (!) in ihrer gesamten NFL-Geschichte.

9. Nochmals zurück zu den 49ers: Kicker Robbie Gould, der schon für die Chicago Bears und New York Giants gespielt hat, kommt derzeit auf eine Bilanz von 18 verwandelten Field Goal in den Play-offs - und das bei genau 18 Versuchen. Eine 100-Prozent-Quote also.

10. Nach 31 Jahren hat das Warten ein Ende: Die Cincinnati Bengals (26:19 gegen die Oakland Raiders) haben wieder ein Play-off-Spiel gewonnen.

11. Was zudem noch auffiel in dieser ersten Play-off-Runde: Von den sechs Partien gewann gleich fünfmal das gastgebende Team - nur eben die Dallas Cowboys nicht. Die Texaner nutzten den vermeintlichen Vorteil vor eigenen Fans also nicht.

