Traurige Trilogie: William wohl nie wieder für Wolfsburg

Es ist wieder passiert, erneut hat sich Wolfsburgs Rechtsverteidiger William eine schwere Knieverletzung zugezogen. Für den VfL wird der Brasilianer wohl nie wieder ein Spiel bestreiten.

Er wusste wohl direkt, was passiert ist. William knickte ohne Einwirken eines Gegenspielers im Testkick gegen Hansa Rostock (1:3) mit dem rechten Knie weg, ging sofort zu Boden, drückte seinen Kopf in den Rasen, zeigte seinen Wechselwunsch an, schlug mehrmals mit der geballten Faust in die andere Hand. Schmerz, Wut und Frust entluden sich. Einen Tag später hatte der Brasilianer die schlimme Gewissheit: Erneut hat er sich eine, so kommuniziert es der VfL, "schwere Knieverletzung" zugezogen. "Das", fühlt Sportdirektor Marcel Schäfer mit seinem Schützling, "ist eine ganz bittere Sache für ihn".

Denn Williams Knie-Fall wird zur traurigen Trilogie. Begonnen hat alles am 8. Februar 2020, im Wolfsburger Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) zog sich der Außenverteidiger im Zweikampf mit Gegenspieler Erik Thommy einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Zum zweiten Unglück kam es dann Anfang Mai dieses Jahres während seiner Leihe zum FC Schake 04. Im Training passierte es, diesmal riss das Kreuzband im rechten Knie. Wieder OP, wieder Reha.

Eine Verlängerung war unabhängig von der Verletzung nicht geplant

Sein Comeback am Mittwoch gegen Rostock endete nach nur wenigen Minuten, erneut ist das rechte Knie betroffen. Beim Aufwärmen berichtete Trainer Florian Kohfeldt, hatte es bereits einen "kleinen Vorfall" gegeben, William wurde kurzfristig aus der Startelf gestrichen. Nach eingehenden Checks der VfL-Ärzte gab es dann von ihnen wie auch von William selbst grünes Licht für den Einsatz. Der Abwehrmann machte sich warm und feierte seine Rückkehr, die abrupt endete.

Wie geht es weiter mit William? "Wir werden ihn bestmöglich unterstützen", versichert Schäfer. Jedoch: Ende Juni endet der Vertrag mit dem Brasilianer, der 2017 von Internacional Porto Alegre zum VfL wechselte. Eine Verlängerung war unabhängig von der aktuellen Situation nicht vorgesehen. Auch, weil es den Spieler wohl zurück in die Heimat zieht. Ob der 26-Jährige in Brasilien seine Karriere fortsetzen kann, steht aktuell jedoch in den Sternen.