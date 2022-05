Trauner nach verpasstem Conference-League-Titel geknickt

Nichts wurde es aus dem ersten europäischen Titelgewinn für ÖFB-Legionär Gernot Trauner. Der ehemalige LASK-Kapitän musste sich im Finale der UEFA Conference League mit seinem Team Feyenoord Rotterdam der AS Roma knapp mit 0:1 geschlagen geben und verpasste es, nach Ernst Happel und Franz Hasil als dritter Österreicher einen Europacup mit dem niederländischen Topklub zu gewinnen.

"Im Moment hat man es gar nicht richtig realisieren können, dass man es endlich geschafft hat. Es war bisher der schönste Moment in meiner Karriere", meinte Gernot Trauner zu "Sky" vor dem Finalspiel in der UEFA Conference League mit Feyenoord Rotterdam gegen die AS Roma. Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen das Team von Starcoach Jose Mourinho erlebte der ehemalige LASK-Kapitän einen seiner bittersten Momente, war er beim Gegentreffer doch nicht unwesentlich beteiligt und verpasste es, nach Ernst Happel und Franz Hasil 1970 als dritter Österreicher mit dem niederländischen Erstligisten wieder einen europäischen Pokal in die Höhe stemmen zu dürfen.

"Jetzt muss man das erstmal einfach sacken lassen. Es ist eine Riesenenttäuschung und es wird sicher noch ein paar Tage nachwirken. Wir haben uns hier einiges vorgenommen. Man wird den Kopf auch wieder hochbekommen, aber natürlich, wenn man so eine lange Reise hinter sich hat und den Einzug ins Finale schafft, dann will man den Titel holen. Es tut einfach gerade sehr weh, dass wir es nicht geschafft haben", so ein sichtlich zerknirschter Trauner, der seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer aus der Stahlstadt zum absoluten Stammpersonal unter Coach Arne Slot zählt und seine Premierensaison im Ausland fast mit seinem ersten großen Titelgewinn krönen konnte.

Feyenoord nutzt seine Chancen nicht

"In der ersten Halbzeit sind wir nicht ganz so ins Spiel gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich denke, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wir waren dann in einem Moment ein bisschen unachtsam, ein bisschen zu weit weg und das haben sie dann ausgenutzt. Es wird dann einfach schwierig", meinte Trauner über das Spiel und sprach damit auch das Gegentor an, wo sich der Abwehrspieler, der von Neo-ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für die kommenden Spiele in der Nations League A wieder in den Kader berufen wurde, bei der hohen Hereingabe von Gianluca Mancini etwas verschätzte und beim anschließenden Gegentreffer durch Nicolo Zaniolo nicht mehr rechtzeitig eingreifen konnte.

"Ich war natürlich in der Nähe. Ich glaube, sie haben drei Spieler in die letzte Kette gebracht, dadurch habe ich mich ein bisschen nach vorne orientiert, weil der Spieler eingelaufen ist. Schlussendlich war ich nicht nah genug dran. Es sind halt einfach Kleinigkeiten, die dann ausgenutzt werden. Das haben sie einfach sehr gut gespielt und es hilft nix", konnte Trauner das Gegentor aber schnell wieder abhaken. Sein Team versuchte zwar anschließend alles, mit zwölf zu acht Torversuchen hatte man am Ende ebenso die Nase vorn wie beim Ballbesitz mit 64 zu 36 Prozent. Gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Rotterdamer sehr nah am Ausgleich dran.

"In der zweiten Halbzeit waren wir sehr spielbestimmend und wir haben ihnen unser Spiel aufgezwängt. Wir haben auch sehr gute Chancen vorgefunden. Wenn wir da zurückkommen und den Ausgleich machen, dann kann es schnell in die andere Richtung gehen. Es war leider nicht der Fall", trauert Trauner den vergebenen Möglichkeiten seiner Mannschaft nach, die sich für den hohen Aufwand am Ende nicht belohnen konnte. "Der Ball wollte einfach irgendwie nicht rein. Jetzt sind wir natürlich frustriert und es ist eine große Leere im Kopf. Das müssen wir jetzt verarbeiten", meint der 30-jährige Abwehrprofi, der in insgesamt 47 Pflichtspielen für Feyenoord in dieser Saison auflief.