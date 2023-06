Traumziel USA: Sprinter Holtmann in der Sackgasse

Neues System, neues Personal: Zur Saison 2023/24 baut Bochums Trainer Thomas Letsch den Kader kräftig um. Für einen beliebten Flügelstürmer dürfte demnächst kein Platz mehr sein.

Das Aufgebot, mit dem der VfL Bochum die nächste Mission Klassenverbleib angehen will, nimmt langsam Formen an. Der vielseitige Offensivspieler Moritz-Broni Kwarteng, für den der VfL mehr als eine Million an den 1. FC Magdeburg überweist, ist bisher die letzte externe Zugang; weitere werden erwartet.

Holtmanns Vertrag läuft bis 2025 - Verwirrende Aussagen

Klar ist natürlich auch, dass einige Spieler den Klub verlassen sollen, obwohl sie noch einen laufenden Vertrag besitzen. Das Arbeitspapier von Gerrit Holtmann zum Beispiel ist noch bis 2025 befristet, aber schon in der abgelaufenen Saison war zu sehen, dass Letsch für den pfeilschnellen Flügelstürmer keine Verwendung hat.

Letsch bevorzugt Außenstürmer, die dribbeln und nach innen ziehen, Holtmann wählt meist den direkten Weg Richtung Grundlinie, lange Zeit auch sehr erfolgreich, dank seiner Top-Geschwindigkeit. In der vorigen Saison aber hing der 28-Jährige mächtig durch und sorgte auch mit gewissen Äußerungen für reichlich Verwirrung.

Er laufe seit Wochen mit einer Schambein-Entzündung herum und lasse sich auch dauerhaft spritzen, hatte Holtmann nach einem Spiel mal ausgeplaudert. Anschließend ruderte er zurück; dass er aber körperlich nicht auf der Höhe war, merkte man eben auch deutlich. Im Februar dann ließ sich Holtmann am Meniskus operieren, kam nur langsam wieder auf die Beine, spielte im Kampf um den Klassenerhalt allerdings keine Rolle.

Bei den Fans sehr beliebt - Wechsel nach Schalke kein Thema

Bei Bochums Anhängern ist der Linksfüßer, der sich jüngst seinen Traum vom Debüt für das Land seiner Mutter, die Philippinen, erfüllte, äußerst beliebt. Stets hat er ein freundliches Wort für die Fans und nimmt sich viel Zeit, um alle Selfie-Wünsche zu erfüllen.

Wie es mit ihm sportlich weitergeht? Sicherlich nicht in Bochum; längst haben Holtmann und seine Berater die Fühler ausgestreckt. Ein Wechsel zum FC Schalke und zu seinem Ex-Trainer Thomas Reis wäre naheliegend, ist für die Königsblauen aber offenbar kein Thema und wäre sicherlich auch finanziell nicht einfach zu stemmen.

Interessenten dürften nicht gerade Schlange stehen nach dem sportlich komplett enttäuschenden Jahr für Holtmann. Immerhin aber hat er in seiner Vita schon 102 Bundesligaspiele stehen mit neun Toren, dazu kommen 61 Einsätze in der 2. Liga mit acht Treffern.

Schnelligkeit versus fehlende Zielstrebigkeit

Mit seiner Schnelligkeit kann Holtmann eine gegnerische Abwehr an einem guten Tag aufmischen, oft aber fehlt ihm die Zielstrebigkeit auf dem Weg zum Tor. Ob seine Zukunft überhaupt in Deutschland liegt? Möglich und denkbar wäre natürlich auch ein Wechsel ins Ausland, dabei ist sein bevorzugtes Reiseziel schon klar.

Immer wieder mal erwähnt Holtmann seine Vorliebe für die USA; womöglich findet sich ein Interessent in der Major League Soccer. Ein Wechsel über den großen Teich - so könnte sich der Stürmer aus seiner Sackgasse befreien.