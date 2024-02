Traumzerstörer oder gelungene Revance? Chiefs und 49ers duellieren sich im Super Bowl

Quarterback Brock Purdy will mit den San Francisco 49ers im Super Bowl den Titelverteidiger aus Kansas City stürzen. Es wäre die sechste Vince-Lombardi-Trophy für seine 49ers - kein Team hat bislang öfter gewonnen. Doch kann das gelingen? Patrick Mahomes, Travis Kelce und Andy Reid werden entschieden etwas dagegen haben.

Die New England Patriots dürften auch hierzulande vielen ein Begriff sein. Anfang der 2000er Jahre und über stolze 20 Jahre hinweg hat die Football-Franchise aus der Nähe von Boston die NFL schier nach Belieben dominiert. Die inzwischen entlassene Head-Coach-Ikone Bill Belichick (neues Ziel noch offen) und vor allem Quarterback-Legende Tom Brady, der sich später noch mit den Tampa Bay Buccaneers seinen siebten Super-Bowl-Ring an den Finger stecken sollte, waren das Maß aller Dinge. Die Liste der Erfolge ist lang und kann beliebig erweitert werden: sechs NFL-Titel, neun Super-Bowl-Teilnahmen, 18 Play-off-Qualifikationen und 17-mal der Gewinn der eigenen Division. Solch ein auf Dauer erfolgreiches Team hatte der American Football noch nie zuvor gesehen.

Doch im Schatten der inzwischen an der Spitze abgemeldeten Patriots schob sich ein Team aus dem US-Bundesstaat Missouri auf den vorübergehenden Thron der NFL: die Kansas City Chiefs. Seit vielen Jahren stehen sie den glorreichen Football-Patrioten in nichts nach. Cheftrainer Andy Reid - der große rote Mann - und allen voran Spielmacher Patrick Mahomes qualifizierten sich jüngst im AFC-Finale mit einem verdienten 17:10 bei den favorisierten Baltimore Ravens zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren für den Super Bowl.

Podcast #83: Super Bowl Preview - Der Head to Head Vergleich Es ist angerichtet. In der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit steigt in Las Vegas der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Grille, Shuan, Adrian & Kucze bereiten euch in der neuen Folge „Icing the kicker" bestmöglich auf das große NFL-Endspiel vor - in dem wir die einzelnen Mannschaftsteile sowie die beiden Head Coaches Andy Reid und Kyle Shanahan „Head to Head" unter die Lupe nehmen. Die nächste Folge von „Icing the kicker" erscheint bereits am 12. Februar so früh wie möglich.

Mahomes selbst steht nun vor seinem dritten Titel - mit erst 28 Jahren. Sollte seine Karriere so weitergehen, er fit bleiben und ähnlich lange wie der Anfang 2023 erst mit 45 Jahren endgültig in den Ruhestand gegangene Brady spielen … wer weiß? Bradys Rekordmarken könnten über die Jahre egalisiert werden oder gar fallen.

"Patrick ist derjenige, der heraussticht"

Acht Divisionstitel in Folge, neunmal am Stück die Endrunde erreicht: Kansas City ist aktuell das neue New England - und Mahomes eine Art neuer Dominator nach dem endgültigen Goodbye von Brady. Der künftige Hall of Famer hatte selbst erst vor Monaten in einem Podcast gesagt: "Wenn ich auf die Jungs im professionellen Football blicke, dann ist Patrick derjenige, der heraussticht. Seit er übernommen hat, machen sie in Kansas City einen tollen Job. Und er hat einen wirklich guten Coach - wie ich glücklich war, einen zu haben. Das hilft dir auf dem Weg zum Erfolg."

Dabei ist der diesjährige Erfolg teils schwer zu erklären. Schließlich war die Regular Season 2023 die mit Abstand schwierigste in der Ära Mahomes. Der Spielmacher selbst leistete sich mit 14 Interceptions ein äußerst fehlerbehaftetes Jahr, erreichte darüber hinaus nur knapp über 4000 Passing Yards und 27 Touchdown-Pässe. So wenig hatte es für "den Raketenarm der Liga" seit Jahren nicht gegeben.

Doch warum war die Saison für die Chiefs eine arg durchwachsene mit ungewohnt vielen Patzern und sechs Niederlagen? Die Wahrheit liegt auf dem Platz - und daneben in Form von Randthemen. Eines davon ist Taylor Swift als neue Freundin von Tight End und Mahomes' Lieblingsanspielstation Travis Kelce. Der Popstar zieht während der US-Übertragungen das Interesse auf sich und ist seit Monaten Thema rund um die Chiefs-Spiele. Für Kritiker auf Social Media ein gefundenes Fressen, um sich immer wieder auf die Berichterstattung zu stürzen.

Fakt ist: Die Liga und alle, die mit ihr Geld verdienen, freuen sich über das gigantische Interesse, das der von Abermillionen sowie vor allem jungen Fans gefolgte Pop-Superstar der NFL seit Monaten beschert - anders sind die vielen Einblendungen während der Live-Übertragungen im US-Fernsehen nicht zu erklären. Wann immer sie ein Football-Spiel der Chiefs besucht (und sie hat seit Wochen kaum eines verpasst), sind die Kameras auch während der Partie wieder und wieder auf die Sängerin gerichtet. Trainer Reid, Mahomes und natürlich Kelce selbst müssen immer wieder Fragen zu diesem Thema beantworten. So auch vor dem anstehenden Super Bowl, der in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar (Kickoff 0.30 Uhr deutscher Zeit, alles LIVE! im Ticker bei kicker) in der Spieler-Metropole Las Vegas steigen wird.

Chiefs fühlen sich "nie als Underdogs"

Head Coach der Kansas City Chiefs: Andy Reid. IMAGO/USA TODAY Network

Das Erstaunliche aber ist, dass sich der während der Spielzeit verletzungsanfällige Kelce wie sein Team drum herum mehr und mehr gesteigert hat. Eine Phase von fünf Pleiten in acht Spielen, in der man vor allem Quarterback Mahomes Helme schmeißen, beleidigt auf Fragen antworten und auf Referees schimpfend gesehen hatte, wurde abgeschüttelt. Und rechtzeitig vor allem in den Play-offs der Schalter auf Erfolg umgelegt. Gerade hier zauberte Mahomes zusammen mit Kelce auf und sagte nach dem Sieg im Halbfinale bei den Ravens selbstbewusst: "Die Jungs haben sich erfolgreich dagegengestemmt. Wir haben die Herausforderung angenommen und sind an ihr gewachsen. Das war ein unglaubliches Jahr - und wir sind noch nicht fertig. Wir waren auf dem Papier in den letzten beiden Spielen die Underdogs, aber wir fühlen uns nie als Underdogs. Wir verfügen über viele Jungs, die das Gewinnen im Blut haben. Als die Play-offs begonnen haben, wusste ich, dass wir liefern."

Doch gelingt nun auch der letzte Schritt in dieser anstrengenden Saison? Gewinnen die Chiefs nach 1969, 2019 und 2022 zum vierten Mal den Super Bowl und holen die begehrte Vince Lombardi Trophy wieder nach Kansas City?

San Francisco weiß, "wie es sich anfühlt"

Die San Francisco 49ers werden etwas dagegen haben, vor allem weil sie selbst noch Wut im Bauch tragen. Denn vor vier Jahren hatte es dieses Super-Bowl-Szenario schon einmal gegeben und San Francisco nach zwischenzeitlicher 20:10-Führung und einem großen Chiefs-Comeback mit Mahomes und Kelce noch mit 20:31 verloren.

Nun soll all die harte Arbeit und all der jüngste Erfolg (unter anderem vier Play-off-Teilnahmen und vier NFC-Finals in fünf Jahren), die vor allem Top-Trainer Kyle Shanahan seit seiner Übernahme im Jahr 2017 zu verantworten hat, vergoldet werden. Und das eben gegen den damaligen Traumzerstörer Kansas City. "Wir sind schon einmal nah dran gewesen und stolz, dass wir wieder in dieser Situation sind. Aber wir wissen", sagt Shanahan, "wie es sich anfühlt, wenn man es nicht schafft. Deshalb möchten wir sicherstellen, dass es dieses Jahr gelingt." Und der Titel nach Kalifornien geht.

Die Schlüssel zum Erfolg liegen dabei auf der Hand: Im Gegensatz zu den beiden jüngsten Play-off-Auftritten, dem gerade noch erreichten 24:21 gegen die Green Bay Packers und dem famosen Comeback zum 34:31 gegen die Detroit Lions, sollte San Fran dieses Mal von Beginn da sein. Mit einer bärenstarken Defense um Stars wie Nick Bosa, Fred Warner oder Dre Greenlaw ist das auf dem Papier möglich. Auf der anderen Seite des Balles wird dagegen neben gewohnt starken von Shanahan angesagten Laufspielzügen über den kaum aufzuhaltenden Running Back Christian McCaffrey oder den ebenfalls laufstarken Receiver Deebo Samuel der Fokus auf Spielmacher Brock Purdy liegen.

Faktor Purdy

Quarterback und Trainer-Mastermind bei den San Francisco 49ers: Brock Purdy und Kyle Shanahan. Getty Images

Der erst 24-jährige Quarterback schreibt seit geraumer Zeit sein ganz eigenes Football-Märchen. So war Purdy im Jahr 2022 im NFL-Draft erst an allerletzter Stelle gezogen und somit als "Mister Irrelevant" abgestempelt worden, ehe er nach großen Verletzungssorgen auf der wichtigsten Position im American Football seine Chance bekam, sie nutzte und den Stammplatz abgesehen von einer eigenen Blessur im NFC- Finale vergangenes Jahr (7:31 gegen die Philadelphia Eagles nach einem über die Saison hinweg unglaublichen Quarterback-Verletzungsdrama in fünf Akten) nie mehr hergab.

Am Super-Bowl-Sonntag in Las Vegas wird Purdy erst 24 Jahre und 36 Tage alt und damit der drittjüngste Final-Quarterback der Geschichte sein. Erreicht hat es der Spielmacher, der selbst während der Regular Season ein kleines Tal durchschritten hat, mit vor allem in den entscheidenden Momenten starken Play-off-Performances. Denn sowohl gegen Green Bay als auch Detroit drehte der Profi im vierten Viertel gehörig auf, warf zielsicher und ging selbst einige Male nach vorn - als Mentalitätsmonster.

Nun steht sein erster Super Bowl an. Gegen den zweimaligen Sieger Mahomes. Gegen die um Chris Jones ebenfalls extrem defensivstarken Kansas City Chiefs. Und auf dem kalifornischen Weg zum ersehnten sechsten Super-Bowl-Titel (nach 1982, 1985, 1989, 1990, 1995), womit dieses glorreiche Football-Franchise gleichziehen würde mit den führenden New England Patriots und den Pittsburgh Steelers. "Das wird für uns alle besonders sein", sagte Purdy vor dem ultimativen Endspiel im US-Football. Auch für Mahomes, Kelce & Co.

Was steckt hinter dem Erfolg der Finalisten? Wie unterscheidet sich ihr Spielstil? Auf welche Faktoren kommt es beim Duell zwischen den Chiefs und den 49ers an? Infos, Hintergründe und Prognosen zum Super Bowl hören Sie in der aktuellen Podcast-Folge von "Icing the kicker". Zeitnah nach Abpfiff finden Sie in der kicker-App und auf allen gängigen Podcast-Plattformen zudem eine Analyse zum Finale.