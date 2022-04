Traumtorschütze Knauff: "Die Momente, von denen man als Kind träumt"

Eintracht Frankfurt hat gegen den FC Barcelona nicht viel zur Sensation gefehlt. Trotz einer beeindruckenden Leistung gegen die Blaugrana ärgerte man sich bei der SGE am Ende ein wenig, selbst Traumtorschütze Ansgar Knauff.

Einen komplizierten Abpraller gut kontrolliert, mit dem zweiten Kontakt abgeschlossen, den Schuss über den Außenrist rutschen lassen und aus 18 Metern im rechten Eck versenkt. Und dann ab in die Fankurve. Ansgar Knauff ließ das Waldstadion am Donnerstagabend explodieren, der 20-Jährige sorgte kurz nach der Pause für die Führung seiner Eintracht gegen den FC Barcelona. Die Leihgabe von Borussia Dortmund sprach nach dem Spiel bei RTL von einem "unbeschreiblichen Gefühl", welches er "gar nicht so richtig wahrnehmen" konnte.

"Das sind die Momente, von denen man als kleines Kind schon träumt. FC Barcelona, Flutlicht vor so einer Kulisse - und dann so ein Tor, das werde ich nie vergessen", so Knauff, der auch Lob vom Gegner erhielt. "Da sind gefühlt 20 Mann vor mir, dann schießt er ihn gut, ein Sonntagsschuss am Donnerstag - da muss man auch gratulieren", kommentierte Barças Torhüter Marc-André ter Stegen.

Frankfurt nur einmal überfordert

Knauff hatte nicht nur sich selbst für einen mutigen Auftritt, sondern auch Frankfurt für eine beeindruckende Leistung gegen einen vor der Partie als übermächtig angesehenen Gegner zwischenzeitlich belohnt. Zugleich ließ er den Traum von einem Sieg im "Jahrhundertspiel", wie Vorstandssprecher Axel Hellmann die Partie bezeichnet hatte, leben lassen - und dennoch war die Dortmund-Leihgabe nicht ganz zufrieden. "Es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir nicht den Sieg mitnehmen, weil wir es verdient hätten."

Die Eintracht hielt die Blaugrana lange weit vom eigenen Tor weg, wurde von der Qualität Barças aber einmal überrollt, als Ferran Torres nach doppeltem Doppelpass mit dem kurz zuvor eingewechselten Frenkie de Jong nach 66 Minuten für das Endergebnis sorgte. Trotz des Dämpfers war es laut Knauff "für alle Beteiligten ein unglaublicher Abend. Wir haben ein Spiel geliefert, wir haben über 90 Minuten sehr wenig zugelassen, was gegen den FC Barcelona nicht selbstverständlich ist."

Trapps Forderung fürs Rückspiel

Angetrieben vom eigenen Publikum machte die Eintracht die Rolle des klaren Underdogs vergessen. Vor dem Spiel habe man sich laut Knauff Mut zugesprochen ("Wir haben uns gesagt: Wir können das schaffen, wir können denen wehtun" - und am Ende hat die SGE dann auch abgeliefert. Auch Torhüter Kevin Trapp sprach von einem "super Spiel" und verwies auch darauf, dass sogar mehr drin gewesen wäre, da man "die besseren Torchancen" hatte.

Im Rückspiel sei aber dennoch alles möglich, auch vor dem Hintergrund, dass Frankfurt gegen Top-Teams in dieser Saison schon oft gut ausgesehen hat. Trapp verwies dabei auf das 2:1 beim FC Bayern München. Angst vor großen Namen oder großen Spielstätten sei nicht angebracht. Das Rückspiel im Camp Nou "wird ein anderes Spiel", doch die Eintracht hat "eine gute Ausgangsposition" und wird hoffnungsvoll im katalanischen Fußballtempel antreten. "Wenn wir nicht dran glauben, dann müssen wir gar nicht hinfahren. Wer jetzt nicht dran glaubt, der ist hier fehl am Platz", forderte Trapp eine ähnliche, wenn nicht noch bessere Leistung am kommenden Donnerstag im Camp Nou.

Knauff jedenfalls ist "zuversichtlich", dass der Eintracht dies gelingt. "Wir haben es geschafft, es auf ein Spiel runterzubrechen und jetzt gucken wir, dass wir nächste Woche im Camp Nou eine Runde weiterkommen", lautet die Kampfansage des 20-Jährigen.