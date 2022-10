Traumtor von Unai Lopez beendet Rodriguez' Amtszeit in Elche

In La Liga gab es nach dem 7. Spieltag den ersten Wechsel. Es erwischte den Coach Francisco Rodriguez vom Schlusslicht Elche.

Dies teilte der Klub von der Mittelmeer-Küste am Dienstag mit, nachdem Elche am Montag bei Rayo Vallecano sehr spät mit 1:2 verloren hatte.

Den entscheidenden Gegentreffer kassierte die Rodriguez-Elf in der Nachspielzeit. Das Traumtor von Vallecanos Joker Unai Lopez ließ Elches Trainerstuhl nach der fünften Niederlage in Folge kippen. Elche wartet noch immer auf den ersten Sieg in La Liga, Rodriguez selbst sprach nach dem Spiel von einer Lage, die "unhaltbar" sei.

Rodriguez betreute den FC Elche seit November 2021 und führte den Klub in der vergangenen Saison zu Platz 13. Wer seine Nachfolge bei Elche antritt, ist noch nicht bekannt.

Am kommenden Montag empfängt der Tabellenletzte RCD Mallorca.