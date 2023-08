"Traumstart" statt "Game Over": Wind lobt Wolfsburger Comeback-Mentalität

Jonas Wind und der VfL Wolfsburg legten in der Bundesliga einen perfekten Start hin. Der dänische Doppelpacker zog nach dem 2:1-Sieg in Köln einen Vergleich zur Vorsaison.

Zwei Spiele, zwei Doppelpacks: Die Bilanz von Wolfsburgs Angreifer Jonas Wind zum Saisonstart lässt sich sehen. Ebenso wie die seiner Mannschaft. Durch den 2:1-Sieg beim 1. FC Köln sammelten die Niedersachsen bereits am 2. Spieltag die Punkte vier, fünf und sechs.

Zum Vergleich: Nach den ersten beiden Spieltagen der vergangenen Saison hatten die Wölfe gerade mal einen Punkt ergattert. Und selbst nach sieben Spieltagen war damals die Sechs-Punkte-Marke noch nicht geknackt. Stattdessen lag der VfL damals mit mickrigen fünf Zählern auf einem direkten Abstiegsplatz.

Neue Mentalität - und neue Schlüsselspieler

Die diesjährige Saison ist noch jung - und doch scheint vieles anders. Findet auch der Matchwinner. "Wenn wir in der letzten Saison 0:1 hinten waren, dann hieß es: 'Game Over'", erklärte Wind gegenüber "Sky". Auch in Köln hatte Wolfsburg zurückgelegen. Nun aber sei die Mannschaft wegen ihrer "starken Mentalität" zurückgekommen, verwies der Däne auf einen Lernprozess.

Doch auch auf dem Platz hat sich einiges getan. Zwar musste der Vorjahresachte die Abgänge Felix Nmecha (Borussia Dortmund) und Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) kompensieren, jedoch hat man etwa im Mittelfeld an Qualität dazugewonnen. Die Neuzugänge Lovro Majer (Stade Rennes) und Vaclav Cerny (Twente Enschede) ließen auch in der Domstadt ihr Können aufblitzen, insbesondere aber Joakim Maehle, der von Atalanta Bergamo gekommen war, überzeugte auf der rechten Seite und legte nicht zuletzt seinem Landsmann Wind den Siegtreffer auf.

"Wir haben eine sehr starke Mannschaft", hob Wind hervor und deutete vor allem auf den Schlussakt. "In den letzten 30 Minuten haben wir guten Fußball gespielt und zwei schöne Tore gemacht." Eine Einordnung, die fast schon bescheiden daherkommt, war Wind doch mit seinen Treffern alleine für alle vier Wolfsburger Tore in der bisherigen Bundesligasaison verantwortlich. "Vier Tore aus zwei Spielen - das ist ein sehr gutes Gefühl. Es ist ein Traumstart", gestand Wind.

Unterm Strich haben wir die Partie aufgrund der guten Tormöglichkeiten verdient gewonnen. Niko Kovac

Auch sein Trainer Niko Kovac konnte mit dem Auftritt mehr als zufrieden sein. "Nach dem 0:1 aus heiterem Himmel in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft richtig gut reagiert. Sie wollte das Spiel gewinnen und hat die Tore richtig gut herausgespielt", sagte der Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Unterm Strich haben wir die Partie aufgrund der guten Tormöglichkeiten verdient gewonnen", so Kovac.

Ein Sonderlob hatte der Wölfe-Trainer jedoch auch für einen Gegenspieler übrig. "Wir hätten früher in Führung gehen müssen. Aber der FC hat auch einen richtig guten Torhüter in seinen Reihen", spielte Kovac unter anderem auf die 15. Spielminute an, als Kölns Keeper Marvin Schwäbe mit seiner doppelten Parade Wind zur Verzweiflung getrieben hatte. Wenngleich diese Verzweiflung nur temporär sein sollte.