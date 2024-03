Traumstart mit doppeltem Debüt: Kickers weiter auf Kurs - Drittliga-Lizenz beantragt

Mit einem 4:0-Heimsieg gegen den TSV Steinbach Haiger haben die Stuttgarter Kickers im ersten Pflichtspiel 2024 direkt an das erfolgreiche Vorjahr angeknüpft. Auf und neben dem Platz wird weiter am Durchmarsch in die 3. Liga gearbeitet.

Acht Jahre nach dem hochdramatischen Abschied der Stuttgarter Kickers aus dem Profifußball, als im Mai 2016 am letzten Spieltag im Fernduell mit dem SV Wehen Wiesbaden ein Tor zum Klassenerhalt fehlte, steigen auf der Waldau die Chancen auf eine Drittliga-Rückkehr. Sportlich ist man als Tabellenführer der Regionalliga Südwest auf dem besten Weg - und auch formal werden die Voraussetzungen geschaffen, wie SVK-Geschäftsführer Matthias Becher auf kicker-Nachfrage bestätigt. "Auch wenn wir unsere aktuelle sportliche Leistung als Aufsteiger sehr demütig einordnen können und sehr gut damit fahren, weiterhin von Spiel zu Spiel zu denken, haben wir natürlich als 'Herbstmeister' auch die Lizenz für die 3. Liga fristgerecht beantragt.“

Mit dem Gazi-Stadion auf der Waldau verfügt der Verein bereits über eine Drittliga-taugliche Spielstätte. "Hier sind wir auch durch die Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Stuttgart sehr gut aufgestellt. Außerdem haben wir bereits jetzt ein verhältnismäßig professionelles Vereinsumfeld", erläutert Becher, der wie Sportdirektor Marc Stein aber auch etwas Arbeit auf den Klub zukommen sieht. "Wir haben noch ein paar Hausaufgaben, die wir erfüllen müssen und werden", meint Stein.

Auch bezüglich der Trainerfrage sind die Kickers vorbereitet. Cheftrainer Mustafa Ünal bekäme als A-Lizenz-Inhaber im Falle eines Aufstiegs eine Sonder-Zulassung zum nächsten Pro-Lizenz-Lehrgang, wenn er zum Zeitpunkt der Lehrgangsplätze-Vergabe noch SVK-Trainer ist. "Wir werden ihn unterstützen und uns klar positionieren, um den gemeinsamen Weg weitergehen zu können", sagt Stein.

"Das war ein toller Auftakt"

Als Grundlage dafür braucht man weiterhin den sportlichen Erfolg auf dem Platz. Hier macht der Tabellenführer mit dem 4:0-Heimsieg gegen den TSV Steinbach Haiger im Jahr 2024 genau da weiter, wo er 2023 aufgehört hat. "Das war ein toller Auftakt, auch wenn es vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist. Trotzdem freuen wir uns, dass das Team direkt wieder auf Spur ist", meint Stein.

Einen Traumeinstand lieferte dabei Winter-Neuzugang Dennis de Sousa Oelsner. Vier Minuten nach seiner Einwechslung wurde er von Niklas Antlitz, mit dem de Sousa bereits beim FC-Astoria Walldorf zusammengespielt hatte, mit einem Pass in den freien Raum geschickt, erlief diesen mit Tempo und vollendete aus spitzem Winkel zum 4:0-Endstand. "Das ist ein sehr schönes Gefühl. So direkt der Mannschaft zu helfen hat mir sehr gutgetan, und mit dem Sieg wurde es zu einem perfekten Nachmittag", sagt der vom SSV Ulm gekommene Neuzugang.

Borac feiert Regionalliga-Debüt

Ein besonderes Spiel war es auch für Mario Borac. Der 18-Jährige aus dem eigenen Nachwuchs kam in der Schlussphase zu seinem Regionalliga-Debüt. "Er ist ein Beispiel dafür, dass junge Spieler bei uns ihre Chance bekommen, wenn sie im Training gut performen", erläutert Stein, der auch Neuzugang de Sousa eine starke Vorbereitung bescheinigt. "Da hat Dennis schon gezeigt, dass er ein wichtiger Faktor für uns sein kann. Es freut mich, dass er sich direkt belohnt und es ihm die Mannschaft auch leicht macht, sich einzufinden." Und de Sousa ergänzt: "Wenn ich auf dem Platz stehe, will ich immer gewinnen und meinen Teil dazu beitragen. Am liebsten mit einem Tor oder einem Assist. Außerhalb des Platzes würde ich mich als umgänglichen Charakter beschreiben."

Für den 27-Jährigen sind die Kickers nach dem SV Lippstadt, Walldorf und Ulm bereits die vierte Regionalliga-Station. Als Sohn einer Brasilianerin und eines Deutschen in Santos geboren, lebt de Sousa seit über 20 Jahren in Deutschland. In und um Mainz hat sich der offensive Mittelfeldspieler über Landes- und Ober- bis in die Regionalliga gespielt, wo vergangene Saison mit Ulm der Aufstieg in die 3. Liga gelang. Dort kam er in der Hinrunde nur zu sechs Joker-Einsätzen.

Jetzt soll der Linksaußen in Stuttgart mithelfen, den Aufstieg zu schaffen. "Wir müssen in jedem Spiel ruhig und geduldig bleiben und daran glauben, dass man immer in der Lage ist, ein Tor zu schießen oder gut zu verteidigen, unabhängig vom Gegner", sagt de Sousa. Das gilt es für die Kickers auch am Samstag (14 Uhr) im Auswärtsspiel bei der TSG Balingen zu zeigen. Damit die Chancen auf den Durchmarsch weiter steigen.