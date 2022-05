Traummannschaft gesucht - Was kann eFootball 2022 Dreamteam?

Mit Dreamteam hat eFootball 2022 endlich auch sein Herzstück erhalten. Kann der Aufbau einer Traummannschaft auf lange Sicht motivieren?

In Folge des nötigen Updates hat eFootball 2022 im April an Fahrt aufgenommen. Ist der Dreamteam-Modus ein Volltreffer? Konami

Bei "Dreamteam" schießen mir unweigerlich Namen wie Michael Jordan, Magic Johnson oder Larry Bird durch den Kopf. Die tauchen in Konamis eFootball 2022 jedoch gar nicht auf. Witzig wäre es allerdings schon. Seltsam ist die Assoziation dennoch nicht, geht der Ursprung der "Traummannschaft" doch auf das olympische Basketball-Team der USA 1992 in Barcelona zurück.

Die Aufgabe ist also eindeutig: Engagiere Fußballer aus der ganzen Welt und forme sie nicht nur zu einem erfolgreichen Team, sondern zu deinem Traumklub. Mit dem Neustart von eFootball 2022 im April wurde auch das Herzstück von Konamis Fußball-Simulation eingeführt.

Ist Dreamteam das Pendent zu FIFA Ultimate Team?

Ganz so einfach ist das nicht. eFootballs Interpretation erinnert eher an bekannte Offline-Karriere-Modi, mit dem Unterschied, dass die Spielenden in Events und Ligen online gegen andere oder die KI antreten. Trading-Geschäfte gibt es jedoch nicht.

Der Fokus liegt wie in FIFA Ultimate Team ebenfalls auf der Teamzusammenstellung. Spieler werden direkt für ein ganzes Kalenderjahr verpflichtet. Eine unentgeltliche Entlassung ist möglich, wenn dir der entsprechende Spieler nur auf den Füßen steht.

Überlegte Entscheidungen sind gefordert, sonst ist das hart erspielte Geld schnell weg. Spekulationen um Wertzuwachs sind in eFootball also hinfällig, Transfermarktpreise stabil.

Ordentlich Kamelle

Weil Konami ein wenig länger gebraucht hat, als geplant, werden zum Start von Saison 1 einige Willkommensboni ausgeschüttet. Zudem gibt es "GP" (äquivalent zu FIFA-Münzen) für Training und zum Kauf von Spielern bei regelmäßigem Login, für verschiedene gespielte Events und sogar exklusiv als PS-Plus-Mitglied.

Events erwirtschaften GP. Sowohl im Dreamteam-, als auch im Authentics-Modus. GP können zur Entwicklung des Teams genutzt werden. Konami

So wurde "von Spiel zu Spiel" mein Standard-Team entlassen und ein grundsolider Kader zusammengestellt. Selbst Goldmünzen (äquivalent zu FIFA-Points) und Listenverträge für den Kauf besonderer Kicker sind zunächst Teil der Willkommenskampagne.

Konami zeigt sich durchaus in Geberlaune, um Spieler im runderneuerten eFootball zu halten und zufriedenzustellen. Der kleine Geldregen zog. Ich sammelte täglich fleißig Log-In-Boni.

You'll never walk Alone

Das Herzstück Dreamteam will jetzt für Langzeitmotivation sorgen. Die Ansammlung von Kickern aus der ganzen Welt soll zu deinem Team werden - eine erfolgreiche Einheit bilden. Mit Blick auf den realen Fußball funktioniert das selten mit wahllosen Käufen von Top-Spielern.

Spieler können sich durch Stufentraining oder absolvierte Spiele verbessern. Auf dem Transfermarkt gekaufte, wie unser junger Nico hier, besitzen enormes Potenzial. Ikonische Fußballer aus Aktionen können hingegen nur wenige Stufen aufsteigen. Konami

Deshalb gibt es in eFootball 2022 Dreamteam sowohl Trainingseinheiten als auch Entwicklungsstufen. Diese formen nicht nur den einzelnen Spieler, sondern das gesamte System. Je mehr du spielst, desto mehr Erfahrungspunkte kannst du in deinen Kader stecken. Am Ende profitiert der gesamte Klub.

Ein Rating des Team-Spielstils informiert darüber, wie gut die Formation deine Spielidee ausführen kann. Ist die 70er Marke einmal gebrochen, werden Lauf- und Passwege besser abgestimmt - unabhängig der Herkunft oder Teamzugehörigkeit. Dein Team entwickelt sich ständig.

"Qualität kommt von Quälen"

Es empfiehlt sich, zunächst Spiele gegen die KI durchzuführen. Nicht nur um Entwicklungspunkte zu sammeln, sondern auch um Sicherheit im eigenen Spiel zu gewinnen. Wer will schon online mit halb ausgebildeter Rumpeltruppe als Kanonenfutter enden?

Der Weg zum Dreamteam fordert Entwicklung und Training. Die "Team-Spielstilstufe" informiert über die Harmonie innerhalb der Mannschaft. Unter 70 gleicht der Stil unabhängig der individuellen Stärke einer Rumpeltruppe. Konami

Zudem werfen diese Events immer einen nützlichen Betrag Preisgeld in Form von GPs ab, die zur punktuellen Verbesserung des Teams investiert werden können. Die Schwierigkeitsstufe kann angepasst werden. Je höher der Skill, desto schneller geht es durch das Event.

Allerdings gab es einige Balancing-Probleme, die das Durchspielen auf nur einer Stufe erschweren. Gerade noch 4:0 gewonnen, hagelte es im nächsten Spiel eine 2:4-Klatsche gegen einen ähnlich starken Gegner.

In der eigentlichen Liga gibt es weniger Belohnungen. Hier steht der kompetitive Gedanke im Fokus. Je nach Tageszeit muss bei Online-Begegnungen mit längeren Wartezeiten auf einen Gegner gerechnet werden. Es gibt jedoch die Möglichkeit den Auswahlkreis global auszuweiten.

Außerdem fehlt es zurzeit noch an einem Matchmaking-System. Es kann also durchaus passieren, dass zu starke oder schwache Gegner zugelost werden.

Wer zahlt gewinnt?

Legendäre Spieler können derzeit ausschließlich über Goldmünzen gegen Echtgeld erworben werden. Zwar gibt es hier mit Glück richtig starke Spieler, jedoch besitzen diese nur wenige Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Der langfristige Aufbau ist nachhaltig stärker als die kurzfristige hohe Investition.

Der Transfermarkt ist reichhaltig bestückt. Besondere Spieler gibt es nur gegen Gold- oder Lizenzmünzen, normale Spieler können gegen die blauen GP oben mittig im Bild erworben werden. Konami

Die Great-Finisher-Spezialkarte von Salah steht beispielsweise nach Kauf mit einer Wertung von 93 direkt im Kader. Die Standardkarte von Salah startet für 1,1 Millionen GP bei 88. Wer seine Punkte während der Verbesserung des Spielers passend verteilt, hat gute Chancen auf einen Liverpool Rechtsaußen mit einer Wertung von 96 und Top-Spielidee-Team-Spirit.

Punkte können beim Aufwerten für den Spieler oder die Team-Spielidee in verschiedenen Kategorien vergeben werden. Beispielsweise für Schuss, Dribbling, Defensive beim Spieler und Langer Ball, Ballbesitz oder Konter in der Spielidee.

96 ist bei einem limitierten Salah aus dem Great-Finishers-Programm zwar als Optimum ebenfalls möglich, jedoch immer mit Abstrichen zur Spielidee-Wertung. Die Folge ist ein schlechteres Zusammenspiel deines Dreamteams. Wer ihn also als Teamplayer integrieren will, wird die Great-Finisher-Version kaum hochleveln können.

Richtig Freude bereiten junge Kicker wie Barcas Nachwuchtalent Nico, die für knapp 20.000 GP mit Abschluss ihrer Entwicklung eine hohen Gesamtwert erreichen können.

Fazit

Genau das ist der Reiz von eFootball 2022 im Dreamteam-Modus, der dich immer wieder zurück an die Konsole zerrt. Du verbesserst deine Mannschaft nur punktuell durch Echtgeldeinsatz. Die eigentliche Entwicklung kommt durchs Spiel.

Konami hat eine gute Balance gefunden, den Free-to-Play-Titel für verschiedene Herangehensweisen attraktiv zu gestalten. Wer schnell ein starkes Team zusammenstellen will, kann das durch den Einsatz von Echtgeld tun, muss jedoch Abstriche hinnehmen. Zeit in die Entwicklung zu investieren, zahlt sich hingegen aus.

Events geben Anreiz für Belohnungen, die individuell genutzt werden können, ganz ohne ikonische Karten auszuschütten. Die Liga forciert den kompetitiven Gedanken. Gespielt wird nach eigenem Gusto. Bisher stecken über 30 Stunden in meinem Dreamteam.

Mit den von Konami angebotenen wöchentlich wechselnden Events ist kein Ende in Sicht. Meine Traummannschaft ist noch weit entfernt von der Idee, die einst das US-Basketballteam zusammenbrachte. eFootball 2022 Dreamteam hingegen ist nicht nur ein gutes Fußballspiel, sondern schon jetzt eine motivierende Langzeitbeschäftigung.