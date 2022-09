Traumeinstand für Tigers, Ernüchterung bei den Grizzlys

Die Straubing Tigers haben einen Traumeinstand in der Champions League gefeiert. Wenig gut lief es für die Grizzlys Wolfsburg.

Straubing gewann am Freitagabend beim zwölfmaligen polnischen Meister Comarch Krakau klar 4:0. Die Tigers legten den Grundstein zum Sieg in einem starken zweiten Drittel, in dem Marcel Brandt (24.), Taylor Leier (38.) und Stephan Daschner (40.) eine komfortable Führung herausschossen. Der 28-jährige Kanadier Leier (49.) machte am Ende mit seinem zweiten Tor alles klar.

Dagegen musste Wolfsburg zum Auftakt eine Heimniederlage einstecken, der Schweizer Meister EV Zug erwies sich beim 5:2 als übermächtig. Die Grizzlys gerieten mit 0:2 in Rückstand, probierten es dann zwar noch einmal - und kamen im Laufe des Spiels auch zweimals jeweils zum Anschluss, Zug ließ sich jedoch nicht beirren und brachten den Sieg in trockene Tücher.