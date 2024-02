Traumdebüt: Glasner bejubelt Heimsieg mit Crystal Palace

Oliver Glasner darf sich über einen erfolgreichen Einstand bei seinem neuen Klub Crystal Palace freuen. Der österreichische Cheftrainer feiert mit den "Eagles" bei seiner Premiere in der Premier League einen 3:0-Heimsieg über den FC Burnley.

Oliver Glasner hat in der englischen Premier-League ein Traumdebüt gefeiert und mit Crystal Palace einen ersten großen Schritt Richtung Klassenerhalt geschafft. Im ersten Spiel unter dem oberösterreichischen Trainer besiegte der Londoner Club am Samstag den Tabellenvorletzten Burnley nach einstündiger Überzahl mit 3:0 (0:0). Dank des zweiten Erfolgs in diesem Kalenderjahr hat der Tabellen-14. nun acht Punkte Guthaben auf die Abstiegsplätze.

Die "Eagles" machten im heimischen Selhurst Park von Beginn weg richtig viel Druck, doch Burnley-Torhüter James Trafford hielt mit starken Paraden gegen Joachim Anderson (24.) und Odsonne Edouard (28.) sein Gehäuse zunächst sauber. Ein folgenschwerer Fehlpass des Torhüters und die anschließende Notbremse von Josh Brownhill (35.) brachte Crystal Palace aber numerische Überzahl, die die Glasner-Truppe in der zweiten Halbzeit zum Sieg nutzte.

Mateta setzt Schlusspunkt

Chris Richards brach per Kopf nach Flanke von Jordan Ayew den Bann (68.), Ayew legte vier Minuten später nach (72.). Jean-Philippe Mateta fixierte mit einem verwandelten Elfmeter (79.) den Endstand und damit den höchsten Sieg von Crystal Palace seit April. Für die Londoner war es der erste volle Erfolg nach drei sieglosen Spielen.

Der 49-jährige Glasner hatte bei Crystal Palace am Montag die Nachfolge von Roy Hodgson angetreten. Bis vergangenem Sommer war er in Deutschland bei Eintracht Frankfurt tätig und beendete die letzte Saison auf dem siebten Tabellenplatz. 2022 konnte er mit den Hessen den Sieg in der Europa League bejubeln. Nach Ralph Hasenhüttl ist der 49-Jährige erst der zweite österreichische Cheftrainer in der Premier League.